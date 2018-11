Brno - Na brněnském Zelném trhu se v neděli po dvouleté rekonstrukci za 100 milionů korun slavnostně otevřel barokní Palác opata žďárského kláštera. Lidé v něm mohou navštívit například netradiční bar, gurmánské bistro nebo přespat v originálním hotelu, jehož pokoje jsou inspirované filmy. V objektu sousedícím s Divadlem Husa na provázku jsou však i byty a kanceláře k pronajmutí.

Hotel Anybody v jednom z pater budovy postupně nabídne deset pokojů, každý stylizovaný podle jednoho slavného filmu ze 60. let. Pět zatím dokončených pokojů vychází z filmů Zvětšenina, Goldfinger, Snídaně u Tiffanyho, Bláznivý Petříček a Poslední tango v Paříži. Návštěvník se tak může proměnit například v Jamese Bonda, bohémského fotografa nebo se vykoupat ve vaně, jakou měla ve filmu Audrey Hepburnová. "Základem je pro nás podnik nejlepšího standardu - to znamená skvělá postel, koupelna a snídaně. To všechno lidé v hotelu dostanou. Ale nabízíme jim zároveň s tím i zážitek," uvedl Adam Vodička ze skupiny Lidi z Baru, která za vznikem konceptu hotelu stojí.

Hotel je kompletně bezobslužný. Návštěvníkovi po zaplacení dorazí do e-mailu speciální kód, který umožňuje vstup do hotelu i do pokoje. "V pokoji najde host tablet a pomocí tlačítka může pokoj oživit - nastaví se světla a ozvou se dialogy z odpovídajícího filmu namluvené herci z Národního divadla Brno," uvedl Vodička.

Zájemci mohou ve stejné budově navštívit i bar Slast, který vymyslel další z Lidí z Baru, Jan Vlachynský.

"Drink je tady doplněný vodní dýmkou a důležitou složkou zážitku je umění. V každé místnosti je výstava jednoho umělce. Koncept je hodně volný, při příchodu dostanete čip a je jen na vás, jak čas v baru strávíte. Můžete tam prosedět celý večer, aniž by vás někdo otravoval," popsal Vlachynský.

Trojici podniků v budově doplňuje Elsner Bistro s řemeslnou pekárnou a cukrárnou, vinným barem a bufetem, který může být zdrojem občerstvení i pro hosty hotelu Anybody.

Kromě netradičních podniků je ve vnitrobloku paláce k vidění i jedna z největších vertikálních zahrad v Česku, ve vnitřním traktu je jedna ze stěn o rozloze 108 čtverečních metrů osazená rostlinami. Má zlepšovat mikroklima a vzduch v domě. Hosté si dnes kromě toho mohli prohlédnout i freskový sál s malbami z konce 18. století.

Palác žďárského opata je kulturní památkou od roku 1958. Nechal si jej postavit v 18. století opat žďárského kláštera jako reprezentativní sídlo. Některé části domu jsou však ještě starší. Podle památkářů objekt představuje významnou architektonickou památku a zásadní urbanistický prvek historického prostoru Zelného trhu.

Brňané dům znají spíše jako Lídlův dům, což je označení zpočátku 20. století, kdy dům zakoupil výrobce hudebních nástrojů Josef Lídl, posledních 60 let však palác bez větší rekonstrukce chátral.