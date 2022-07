V horkých dnech se stavby nezastavují, náročnější je práce s asfaltem

Praha - Stavební práce se v horkých dnech, jaké nyní panují v Česku, převážně nezastavují. Firmy oslovené ČTK většinou dbají na dodržování pitného režimu, technologicky se protahuje pokládka asfaltových směsí, které pomaleji chladnou, a náročná je práce s ocelovými prvky, vyplývá z jejich vyjádření. Dnes mají teploty v Česku vystoupat až na 37 stupňů Celsia.

Při vstupu na staveniště Port7 v pražských Holešovicích proto stříkalo vodní mlžítko ochlazující vzduch. Auto rozváželo po areálu lahve s vodou a k dispozici jsou barely, z kterých si můžou stavbaři pití doplňovat.

"Ochrana před horkem je pro nás otázkou zdraví, ale i bezpečnosti. Děláme častější pracovní přestávky, zkracujeme směny, zajišťujeme neomezený pitný režim, chladicí šátky a prodyšné reflexní pracovní oděvy," uvedl Ondřej Šuch, mluvčí Skansky, která stavbu u Vltavy provádí.

Podobně řeší situaci i ostatní firmy. Snaží se zajistit i opalovací krémy a pokud to území dovoluje, i přístřešky, kde by se pracovníci mohli schovat. "Více se střídají a navzájem se hlídají, v případě, kdyby se někomu udělalo nevolno. Tam, kde je to možné, se snažíme práce plánovat mimo nejteplejší denní hodiny, či je přesunout," řekla mluvčí společnosti Eurovia Iveta Štočková.

Nebezpečím je především dehydratace. Na staveništi Port7 mají proto aktuálně rozmístěné letáky s jejími příznaky. Ty upozorňují na únavu, bolest hlavy a že jako indikátor slouží třeba i barva moči, která je rozdělena do pětistupňové barevné škály. U každé je napsáno, kolik vody by měl člověk případě vypít. Třeba u nejvíce hnědé by to měl být okamžitě litr vody.

Vedra zasáhla i rekonstrukci pražského Barrandovského mostu, kde dělníci od začátku oprav 16. května pracují ve dvou směnách 16 hodin denně. Na stavbě schází jakýkoliv stín a v odpoledních hodinách se tam teploty šplhají do extrémních hodnot, což pro pracovníky znamená velkou zátěž.

"Dáváme dělníkům častěji přestávky na naplnění pitného režimu. Samozřejmě se ve směnách střídají, mají častější turnusová volna a uzpůsobujeme režim tak, aby počasí nemělo vliv na průběh prací," vysvětlil Martina Ředina z firmy Porr, která rekonstrukci pro hlavní město provádí. Dodal, že častější střídání znamená i nutnost zajistit větší počet pracovníků.

Nejnáročnější bývá práce při pokládce asfaltových směsí. Jejich teploty musí podle předpisů dosahovat kolem 150 stupňů Celsia. "Pokud k tomu přidáme okolní teploty přesahující na přímém slunci 40 stupňů, dostáváme se do velmi extrémních podmínek," uvedla Štočková. Asfalty v horku pomaleji tuhnou a čeká se, než je možné na vozovkách jejich válcování.

Ve vedrech se některé činnosti omezují, jako třeba pokládka izolace na střeše, ale obecně se stavby nezastavují. "Podmínky nejsou příjemné, jede se dál. Zásadní limity to nemá," shrnul mluvčí Hochtiefu Michal Talián a dodal, že nejlépe se teď mají třeba stavbaři metra.