V Holešovicích při výbuchu bytu a následném požáru zemřel člověk

Praha - Při výbuchu a následném požáru dvou bytů ve Strojnické ulici v Praze 7 dnes dopoledne zemřel muž. Další tři lidi převezli záchranáři do nemocnic, jedna žena a jeden muž byli popáleni, další žena se nadýchala zplodin hoření. Záchranáři evakuovali z domu zhruba 50 lidí. Požár hasiči uhasili asi za hodinu a půl. ČTK to řekli mluvčí hasičů Martin Kavka a mluvčí policie Lucie Drábková, záchranná služba to uvedla na twitteru. Příčina neštěstí zatím není známa, policie a hasiči vedou vyšetřování. Vedle Strojnické je uzavřena i Bubenská ulice a ulice U Smaltovny.

Výbuch poškodil příčku do sousedního bytu ve vedlejším domě, proto byl na místo povolán statik. "Došlo k vyvalení příčky mezi domy, jde o nosnou příčku, na místě je statik," řekl ČTK mluvčí hasičů. Později uvedl, že statik objekt zhodnotil a rozhodl, že se obyvatelé domu kromě požárem zasažených bytů mohou vrátit.

Událost se stala kolem 08:30, na místě zasahovalo několik jednotek hasičů, vyhlášen byl druhý stupeň poplachu. Požár se podle Kavky podařilo lokalizovat za půl hodiny, kolem 10:00 byl uhašen. Hořely byty ve třetím patře činžovních domů. Kvůli provalení příčky museli hasiči zasahovat ve dvou vchodech.

Záchranáři ošetřili dva popálené, byli při vědomí. Dvaašedesátiletá žena a jedenasedmdesátiletý muž utrpěli popáleniny zhruba na 15 procentech těla. Další žena (25) se nadýchala zplodin hoření. Všichni tři byli převezeni do nemocnic. "Další muž utrpěl zranění neslučitelná se životem a zdravotníci mu už nemohli přes veškerou snahu pomoci," uvedla mluvčí záchranné služby Jana Poštová na twitteru. U 16 lidí byla zjišťována hladina oxidu uhelnatého, další péče u nich nebyla nutná, dodala.

Na místě je nyní několik desítek policistů včetně kriminalistů. "Ti budou zjišťovat, proč v bytě došlo k výbuchu a následnému požáru," uvedla policie.