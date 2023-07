V Hodoníně začala výstava fotografů ČTK Václava Šálka a TASR Michala Svítoka

Hodonín - Fotograf České tiskové kanceláře (ČTK) Václav Šálek a šéf fotoreportérů slovenské zpravodajské agentury TASR Michal Svítok dnes zahájili v hodonínské knihovně výstavu svých fotografií nazvanou Z obou břehů Moravy aneb ČTK a TASR ve fotografii. Oba prezentují průřez svou prací pro agenturní zpravodajství, při němž se setkávají se světovými i národními politiky, se špičkovými sportovci, ale i s obyčejnými lidmi. Výstava bude ve výstavní síni Městské knihovny přístupná do 27. července.

Šálek je jihomoravským fotoreportérem s přesahem na Slovensko a výběr jeho fotografií putuje po řadě míst České republiky již rok. Loni totiž završil 20 let práce v ČTK, i když novinářské fotografii se věnuje již od roku 1993. Další jubileum slaví letos, kdy je mu 50 let. "S Michalem Svítokem jsme se potkali poprvé ve chvíli, kdy jsem začal jezdit fotit i na Slovensko, což je asi 15 let. Chtěl někde svoje fotografie vystavit. Bavili jsme se nedávno, že budu mít výstavu i v Hodoníně a slovo dalo slovo a domluvili jsme se na společné výstavě v roce, kdy si v Hodoníně a sousedním slovenském Holíči připomínají 20 let spolupráce," řekl Šálek. Název výstavy vymyslel Šálkův kamarád a redaktor Práva Milan Vojtek. Města Hodonín a Holíč jsou od sebe vzdálená pouhých pět kilometrů a právě tok Moravy je od sebe odděluje.

Na výstavě jsou Šálkovy snímky ze sportovních utkání, zemědělských prací, divadelních zkoušek, z demonstrace i zoologické zahrady a zahrnují širokou škálu témat, k nimž se agenturní fotoreportér dostane. "Michal vystavuje snímky z letních i zimních olympijských her, na dalších lidé uvidí umělce Juraje Kukuru či Bolka Polívku a také odcházejícího bývalého slovenského prezidenta Ivana Gašparoviče," zmínil Šálek. Zatímco Šálek si připomněl loni 20 let práce pro agenturu, Svítok v té slovenské pracuje aktuálně 19 let a od roku 2017 je vedoucím obrazové redakce.