V Hodoníně u Kunštátu zpřístupnili památník romského holokaustu

Hodonín u Kunštátu (Blanensko) - Muzeum romské kultury dnes zpřístupnilo Památník holokaustu Romů a Sintů na Moravě v Hodoníně u Kunštátu na Blanensku, kde býval za války tzv. cikánský tábor. Otevření se uskutečnilo při příležitosti pietního shromáždění k uctění památky obětí holokaustu. Ředitelka muzea Jana Horváthová ČTK řekla, že začínají také tři výstavy. Nabídnou archeologické nálezy z bývalého tábora v Letech na Písecku, studentské práce na téma holokaustu nebo výstavu o genocidě.

Památník vybudovalo skoro za 100 milionů korun Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, práce trvaly pět let. Muzeum romské kultury si místo převzalo loni a dále pracovalo na úpravách. Příští rok by měla být hotova také expozice připomínající osudy Romů.

V místě památníku se dnes uskutečnilo pietní shromáždění u příležitosti 76. výročí hromadného transportu romských mužů, žen a dětí z hodonínského tábora do koncentračního tábora v Osvětimi.

Při té příležitosti muzeum otevřelo památník veřejnosti. Podle Horváthové bude přístupný vždy od středy do neděle od 10:00 do 18:00 v období od dubna do října. Památník nyní nabízí v baráku vězňů a dozorců tři výstavy. Jedna je o genocidě, druhá přibližuje studentské práce na téma holokaustu a třetí ukazuje archeologické nálezy z Letů na Písecku, kde stával za války koncentrační tábor. Muzeum tam chce také vybudovat památník. Výstava podle mluvčí muzea Lucie Horákové nabízí například osobní předměty vězňů nebo stavební kousky. K vidění jsou například knoflíky, korálky, ale také třeba kliky nebo hřebíky.

U pietního aktu byla i sedmdesátiletá Jiřina Somsiová z Olomouce, jejíž rodiče prošli táborem v Hodoníně u Kunštátu i koncentračními tábory. "Jsem vděčná za vybudování památníku, Romové si ho zasloužili. Každý rok se tu můžeme scházet a zapálit svíčku. Je to šílenství, co se dělo za hrůzy na lidech. Dbáme na to, aby se to z paměti lidí nikdy nevymazalo," řekla Somsiová.

V takzvaném cikánském táboře v Hodoníně u Kunštátu protektorátní úřady shromáždily od srpna 1942 do září 1943 moravské Romy před transportem do Osvětimi. Zařízením prošlo 1396 dětí a dospělých, 207 jich tam zemřelo.