V Havlíčkově Brodě začíná 33. Podzimní knižní veletrh, potrvá do soboty

Havlíčkův Brod - V Havlíčkově Brodě dnes začne 33. ročník dvoudenního Podzimního knižního veletrhu. Prodejní veletrh s doprovodným programem, včetně křtů knih a setkání s autory, se letos koná pod heslem: Po válce v šest hodin večer. Podle ředitelky veletrhu Markéty Hejkalové je to výraz solidarity s Ukrajinou napadenou Ruskem i připomínka Jaroslava Haška. Od jeho úmrtí letos uplynulo 100 let a 140 let od jeho narození. Citát pochází z jeho Osudů dobrého vojáka Švejka.

Účast na veletrhu, který se koná v kulturním domě Ostrov, potvrdilo přes 140 vystavovatelů. V doprovodném programu vystoupí desítky osobností, vedle spisovatelů také historikové či publicisté. Mezi hosty veletrhu jsou Petr Čornej, Alena Mornštajnová, Eduard Krainer nebo Bohumil Pečinka a Petros Michopulos, autoři politického podcastu Kecy & Politika.

Součástí dnešního programu veletrhu bude také předání ceny Littera Astronomica, kterou in memoriam získal Antonín Bečvář za svoji celoživotní publikační činnost při popularizaci astronomie. Cenu převezme synovec Vojtěch Vančura. Oceněné budou dnes večer také nejkrásnější knihy letošního veletrhu.