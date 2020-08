V H. Brodě tavili naposled sklo ve středověké peci

Havlíčkův Brod - Tavbu skla v peci, která je replikou středověkého zařízení, dnes pracovníci havlíčkobrodského Muzea Vysočiny ve spolupráci s dobronínskými skláři zkoušeli popáté. Byla to zároveň jejich poslední tavba. Pokus s pecí lze považovat za splněný, řekl ČTK ředitel muzea Michal Kamp. V dalších letech chtějí archeologové sledovat to, jak se pec z kamene a jílu bude postupně rozpadat.

Replika pece stojí pod jednoduchým přístřeškem v údolí Cihlářského potoka od roku 2016. Muzejní záměr se naplnil, uvedl Kamp. "To znamená, vytvořit pec z lokálních přírodních materiálů a utavit v ní sklovinu, také z lokálních materiálů," řekl.

Sklář František Novák se se zánikem pece smířit nechce. ČTK řekl, že dnešní tavbu za poslední nepovažuje. Podle něj jde o unikát, který přitáhl nadšence ochotné tam pracovat.

Ani ředitel muzea další tavbu nevyloučil, v případě, že se o pec postarají dobrovolníci. Muzeum na to podle něj už nemá síly. "Ta pec se nezbourá. Buď bude živená samotnými skláři, nebo bude probíhat archeologický experiment přirozeného rozpadu," řekl.

Novák se ve své huti v Dobroníně na Jihlavsku přes 20 let zabývá výrobou replik historického skla. Práce u obdoby středověké pece je podle něj ale něco jiného. "Byla to veliká výzva, šel jsem do toho okamžitě. Je to pátý ročník, pokaždé je to jiné. Asi jako když vás postaví do jiné kuchyně, s jinými ingrediencemi," popsal. U pece byl tentokrát od pátku. Dívat se pod ruce sklářů od dnešního rána chodí přes louku rozmáčenou deštěm desítky lidí.

Podle Kampa může být pec turistickou atrakcí, byť vyhaslá. Sledování rozpadu repliky středověké sklářské pece podle něj může archeologům poskytnout porovnání při určování obdobných historických nálezů. Travnatý pozemek s pecí má muzeum na pět let pronajatý od města. Teď s ním bude jednat o dalším postupu.

První experiment s funkční replikou sklářské pece v Česku zkoušeli počátkem 90. let v Krušných horách. Havlíčkobrodské muzeum uskutečnilo druhou takovou rekonstrukci. K experimentu přistoupilo i proto, že Vysočina byla a je významnou sklářskou oblastí, dochovaly se ale až novodobější pece.

Výhledově by podle ředitele mohlo muzeum vyzkoušet postupem obvyklým ve středověku i tavbu železa. "To také patří k okresu, hlavně na Ranecko, kde byly tavné pece," řekl. Šlo by podle něj ale o jednodušší konstrukci, která by posloužila jen jednou.