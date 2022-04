V Golčově Jeníkově se opět konal Běh městem Jarmily Kratochvílové

Golčův Jeníkov (Havlíčkobrodsko) - V Golčově Jeníkově na Havlíčkobrodsku se dnes konal 36. ročník závodu Běh městem Jarmily Kratochvílové. Na start silničního závodu na 15 kilometrů se v několika kategoriích postavilo 97 běžkyň a běžců. Zvítězili ukrajinští sportovci. Podle ředitelky závodu a světové rekordmanky Jarmily Kratochvílové byla účast navzdory dvouleté pauze způsobené koronavirovou pandemií dobrá. Nejvíc oceňuje běžce z okolí, kteří nevynechali žádný ročník závodu.

Byl mezi nimi Jan Žanda z Chotěboře narozený v roce 1967. Začínal jako úspěšný dorostenec. Dnes skončil ve startovním poli až za polovinou, v minulosti stál i na stupních vítězů s časem 50 minut 23 sekund. "Jsem strašně šťastný, že ten závod po dvou letech zase je, že si ho můžeme užít, že si ho můžeme proběhnout," řekl Žanda.

Uplynulé dva ročníky, kdy se kvůli opatřením proti pandemii závod oficiálně nekonal, stejně na jeho trať vyběhl. I když to znamenalo i běžení v roušce. "Dali jsme si vědět, že to uběhneme, aby Jarmila (Kratochvílová) věděla, že jsme na to nezapomněli, že držíme tradici, ale bylo to jako trénink," uvedl dnes Žanda.

Dnešní hlavní závod ovládli běžci z Ukrajiny. Mezi muži do 39 let zvítězil Mykola Mevša s časem 49:45. Ženskou kategorii do 34 let vyhrála Viktorija Kaluznová, která trať zvládla za 54:08.

Součástí programu byl také lidový závod Běháme pro zdraví. Na trať ulicemi města dlouhou asi 1200 metrů se vydalo podstatně víc lidí než na hlavní závod. Běh pro zdraví byl určený pro všechny věkové kategorie včetně dětí. Zdolat ho bylo možné i na koloběžkách.

Start i cíl Běhu městem Jarmily Kratochvílové je na náměstí T. G. Masaryka. Trať má převýšení 130 metrů. Nejsou na ní prudká stoupání, přesto je to náročná trať, zejména kvůli dlouhým táhlým kopcům ve úsek k obci Chrtníč.

První ročník závodu se konal o Velikonocích 1985. Sama Kratochvílová závod ale nikdy neběžela. "Někdy mě přemlouvaly děti od mých synovců a neteří, abych si to proběhla, ale většinou je tady spoustu práce, není nás na ni moc," odůvodnila svoji neúčast Kratochvílová.

Trať zatím nezdolala ani atletka Ludmila Formanová. Bývala svěřenkyně Kratochvílové se závodu v Golčově Jeníkově se pravidelně účastní jako divák. "Když jsem závodila, tak to (trať) pro mě bylo dlouhé," řekla Formanové, která se při své aktivní sportovní dráze soustředila na kratší tratě.

Běh městem Jarmily Kratochvílové byl před lety součástí Českého běžeckého poháru. "To už se zrušilo před několika lety, teď je to prostě běh městem, kde jde především o samotný pohyb," dodala Kratochvílová.

Jarmila Kratochvílová je téměř 39 let držitelkou světového rekordu v běhu na 800 metrů. V Golčově Jeníkově se narodila před 71 lety.