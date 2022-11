V Glasgow začne Pohár Billie Jean Kingové, Češky čeká Polsko a USA

Glasgow - V úterý odstartuje ve skotském Glasgow finálový turnaj Poháru Billie Jean Kingové. Prestižní týmové soutěže známé dříve jako Fed Cup se zúčastní také české tenistky, které touží po 12. titulu. Tým kapitána Petra Pály zabojuje v základní skupině o jediné postupové místo s Polskem a USA. Spoléhat bude na Barboru Krejčíkovou, Karolínu Plíškovou či Kateřinu Siniakovou, s níž Krejčíková tvoří úspěšný deblový pár. Soutěž se hraje na tvrdém povrchu v Emirates Areně a vrcholí v neděli 13. listopadu.

Mistrovství světa ženských tenisových družstev nese druhým rokem jméno po legendární tenistce Billie Jean Kingové, která soutěž desetkrát ovládla. Finálový turnaj v Glasgow navazuje na loňský ročník v Praze. Česko mělo zájem hostit soutěž i podruhé, přednost ale dostala Velká Británie, jež uspořádá rozhodující fázi po 31 letech. Britky díky tomu získaly divokou kartu do turnaje, předtím vypadly v dubnové kvalifikaci právě s Češkami, které vyhrály 3:2.

"Měl jsem zajímavou vizi, že by se to u nás pořádalo ve dvou místech, a sice v Ostravě a vedle v nádherné hokejové aréně v Třinci. Britové ale získali pořadatelství hravým způsobem silou peněz, čímž budou hrát také světové finále. Nedá se nic dělat, to je život. Dali na stůl nejvyšší nabídku a hostitelství získali," řekl šéf českého tenisového svazu Ivo Kaderka.

Vedle Plíškové, Krejčíkové a Siniakové doplnily český tým loňská stříbrná medailistka z olympiády v Tokiu Markéta Vondroušová a Karolína Muchová. Vítězky tří letošních grandslamových titulů Krejčíková se Siniakovou dorazí do dějiště ve středu, neboť je ještě čeká finále čtyřhry na Turnaji mistryň, kde obhajují loňský titul. Nejlepší deblový pár světa by měl hrát v případných čtyřhrách na Poháru Billie Jean Kingové klíčovou roli.

První soupeřky českých reprezentantek Polky se musí v zápase 10. listopadu obejít bez světové jedničky Igy Šwiatekové. Vítězka letošního Roland Garros a US Open se omluvila kvůli termínové kolizi s Turnajem mistryň. V polské nominaci jsou 51. hráčka světa Magda Linetteová, Magdalena Frechová (114.), Katarzyna Kawaová (199.), Martyna Kubková (589.) a Alicja Rosolská.

Americký výběr bude o den později zase bez světové trojky Jessicy Pegulaové, jež se na poslední chvíli odhlásila a nahradí ji Caty McNallyová. Osmnáctinásobné šampionky budou dál spoléhat na čtyřku Cori Gauffovou, Madison Keysovou (11.), Danille Collinsovou (14.) a Taylor Townsendovou (131.). Američanky jsou historicky nejúspěšnějším týmem právě před Češkami.

Výběr trenéra Pály aspiruje na první vítězství od roku 2018. "Hlad tam určitě je. Markéta (Vondroušová) vždy výborně reprezentovala, ale nikdy nebyla u vítězství. Bára tam sice byla, ale zase nehrála. Kája Muchová když hraje, je teniskou do top 20. A Káje Plíškové by mohl výsledek pomoci do dalšího ročníku. Další extra motivace není třeba," uvedl Pála.

Ve skupině A se střetnou Švýcarsko, Kanada a Itálie. V béčku na sebe narazí Austrálie, Slovensko a Belgie a ve skupině C je vedle domácí Velké Británie také Španělsko a Kazachstán. Úřadující šampionky z Ruska federace ITF vyloučila kvůli vojenskému vpádu jejich země na Ukrajinu.

Dalšími hvězdami turnaje budou wimbledonská vítězka Jelena Rybakinová z Kazachstánu nebo Paula Badosaová ze Španělska. Švýcarky má táhnout olympijská vítězka z Tokia Belinda Bencicová, Kanadu zase dvojice Leylah Fernandezová a Bianca Andreescuová. Domácím Britkám chybí vítězka loňského US Open Emma Raducanuová, která se odhlásila kvůli zranění, Italky se musí obejít bez Camily Giorgiové.

Mezinárodní tenisová federace ITF rozdělí ve finále mezi hráčky a federace prize money ve výši 11,4 milionů dolarů.