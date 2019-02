Třinec (Frýdecko-Místecko) - Jonáš Peterek dostal předčasný dárek ke svým osmnáctým narozeninám, které oslaví za dva dny. Syn sportovního ředitele třineckého hokejového klubu si připsal první start v mužské extralize. Premiéra ale nebyla vítězná, protože s Oceláři podlehl Kometě Brno 0:1.

"Jsem rád, že jsem dostal šanci. Je to jeden z nejlepších dárků co jsem mohl dostat. Táta myslím říkal, že poprvé hrál za áčko v šestnácti, sedmnácti. Jsem rád, že jsem se mu v tom dorovnal a stihl to ještě před osmnáctinami," řekl novinářům Peterek. Jeho otec Jan odehrál v extralize více než tisíc utkání a s Třincem vyhrál titul v roce 2011. "Teď už tolik zápasů nemá v lize moc hráčů, bude těžké, abych ho i v tomhle dorovnal. Ale kdo ví, budu se snažit," dodal.

Peterek ještě v sobotu nastoupil v první lize, v níž asistoval na ledě pražské Slavie u vítězné branky Frýdku-Místku. "Hned po zápase za mnou přišel trenér Wojnar, že se mám hlásit tady v Třinci. Byl jsem překvapený, nečekal jsem to. Je tady nadupaná sestava. Byl jsem za to rád," popsal sedmnáctiletý útočník, jak se seběhla jeho premiéra v extralize.

Před debutem mu otec stihl předat i několik rád. "Říkal, ať si to užiju, ať nejsem nervózní a snažím se co nejvíc držet na puku," prozradil Peterek. Přiznal, že nervozita na něho stejně dolehla. "To v takové situaci nejde nebýt. Jak jsem ale vlezl na led, tak to ze mně spadlo."

Útočník reprezentace do 18 let se otrkává v této sezoně v první lize mužů, i proto mu možná nepřišel skok do nejvyšší české soutěže tak velký. "Bylo to rychlejší. Kometa má výborný tým, zkušené hráče, bylo to těžší, rychlejší. Ale není to takový extra rozdíl," uvedl Peterek. Užitečně pro něho také bylo, že v aktuálním ročníku si zahrál i v Lize mistrů proti Storhamaru. "Přišlo mi, že tam jsem měl víc prostoru, bylo to uvolněnější. Kometa hrála dobře defenzivně, dobře si hlídali hráče, bylo to těžší," podotkl.

Peterek plnil roli třináctého útočníka a na ledě strávil necelých šest minut. "Dostal jsem celkem dost prostoru, každé střídání jsem se snažil užít co nejvíc. Myslím, že jsme neodehráli špatný zápas. Měli jsme nějaké šance, které jsme bohužel nevyužili. Štěstí nestálo na naší straně, škoda," zhodnotil svou premiéru.

Třinecký trenér Václav Varaďa postrádá v útoku zraněného Adamského a Ciencialu, proti Brnu nemohl postavit ani Polanského, který minule obdržel třetí vyšší trest v sezoně. "Typologicky mám asi nejblíže k Poldovi. Umí najít spoluhráče, taky se snažím tvořit hru," řekl Peterek.

Jeho otec si ve svém prvním startu mezi muži, který absolvoval v přípravném zápase v Litvínově, vyměnil pár ostrých slov s Vladimírem Růžičkou, Peterek si ale žádný podobný zážitek z debutu neodnesl. "Ale znám se z Brna s Michalem Barinkou, jeho syn se mnou hraje v reprezentaci a v létě jsme spolu trénovali. S ním se trošku znám, jinak tam nebylo nic takového," uvedl.