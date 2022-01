V extraligové předehrávce změří síly čtvrtá Plzeň s druhým Hradcem Králové

Plzeň - Hokejisté čtvrté Plzně přivítají ve čtvrteční předehrávce 39. kola extraligy Hradec Králové, který je v tabulce druhý hned za Třincem. Oba soupeři měli v poslední době velmi dobrou formu, ale předchozí zápas jim shodně nevyšel. Východočeši se mohou v případě úspěchu dotáhnout těsně za Oceláře, na které ztrácí čtyři body, ale mají zápas k dobru. Utkání na západě Čech začne v 17:30.

Indiáni za posledních deset utkání sedmkrát vyhráli a pouze jednou vyšli bodově naprázdno. V úterý si v Litvínově připsali alespoň bod za porážku 3:4 v prodloužení. "Nezdar v Litvínově musíme hodit za hlavu. Zápasy jsou rychle za sebou, musí se jet dále," řekl útočník Petr Kodýtek.

Věří v rychlou nápravu a návrat na vítěznou vlnu. "Hradec je celkově nepříjemný soupeř, na zápasy to s nimi máme vyrovnané. Myslím si, že to bude dobrý hokej, hodně bruslivý a silový. A já už se na to těším," doplnil Kodýtek.

Pro mužstvo Mountfieldu byla úterní porážka o to bolestnější, že ji Východočeši utrpěli v domácím prostředí s rivalem z Pardubic. Královéhradečtí šli sice hned v úvodu duelu do vedení, ale nakonec prohráli 1:4.

"Neměli jsme takový pohyb, jak jsme chtěli. Dostali jsme góly a pak už to nešlo dohnat," řekl útočník Kelly Klíma. Věří, že celý tým přispěchá s bleskovou nápravou. "Plzeň je další výborný soupeř, ale my se na to musíme dobře připravit. K lepšímu výsledku budeme potřebovat lepší pohyb a také hrát více s pukem," uvedl Klíma.

V obou dosavadních vzájemných duelech v sezoně se radoval domácí tým. Koncem září vyhrála Plzeň 4:2, Hradec Králové kontroval v listopadu vítězstvím 7:4.

Statistické údaje před čtvrteční předehrávkou 39. kola HC Škoda Plzeň (4.) - Mountfield Hradec Králové (2.). Začátek zápasu: 17:30 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:2, 4:7. Nejproduktivnější hráči: Michal Bulíř 36 zápasů/37 bodů (17 branek + 20 asistencí) - Ahti Oksanen 36/33 (17+16). Statistiky brankářů: Miroslav Svoboda průměr 2,22 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 92,59 procenta, Dominik Pavlát 2,89 a 88,64 - Henri Kiviaho 1,93, 92,58 a dvakrát udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 2,22, 91,48 a třikrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Plzeň prohrála dva z posledních tří zápasů, ale bodovala v devíti z uplynulých deseti duelů a z toho sedmkrát zvítězila. - Škoda doma vyhrála pětkrát za sebou a ztratila jen dva body. - Hradec Králové po sérii čtyř vítězství podlehl v úterý doma ve východočeském derby Pardubicím 1:4. - Mountfield venku třikrát za sebou vyhrál při skóre 15:4 a neztratil ani bod. - Plzeň vyhrála tři z posledních čtyř vzájemných duelů. - Obránci Bohumilu Jankovi z Hradce Králové zbývá odpykat si tři duely z původně osmizápasového disciplinárního trestu, který mu byl po odvolání snížen na sedm utkání.