V Evropě zemřelo už 200.000 lidí s covidem-19, v USA 130.000

Brasília/Berlín/Washington - S nemocí covid-19 zemřelo v Evropě už přes 200.000 lidí a Evropa je tak co do počtu těchto úmrtí nejhůře zasaženým kontinentem, informovala dnes agentura AFP s odvoláním na vlastní součty. Ve světě zemřelo s touto nemocí na 539.000 osob, z toho na 130.300 ve Spojených státech, které evidují i nejvyšší počet případů nákazy - 2,9 milionu z celkových 11,6 milionu registrovaných ve světě.

Z evropských zemí hlásí nejvíce úmrtí s covidem-19 Británie (na 44.300), která je třetí ve světovém srovnání, a Itálie (na 34.870), která je čtvrtá ve světě co do počtu úmrtí s nákazou. Po Spojených státech eviduje nejvíce úmrtí s covidem-19 Brazílie (na 65.500), která je druhá ve světě i co do počtu registrovaných případů nákazy (1,6 milionu).

Brazílie v posledním týdnu zaznamenala pokles denních růstů nakažených a za poslední den oznámila 20.229 případů, což je nejméně za téměř tři týdny. Tato země s 210 miliony obyvatel ale relativně málo testuje. Několikátý test nyní podstoupil její prezident Jair Bolsonaro, který podle místních médií vykazoval symptomy nemoci. O víkendu se účastnil více akcí a v rámci oslav amerického Dne nezávislosti se sešel i s velvyslancem USA v Brasílii Toddem Chapmanem, i on podstoupil test. Výsledky nejsou známy.

V USA jsou už ale kvůli novému náporu infekce pod velkým tlakem tamní zdravotnická zařízení v některých státech, například na Floridě, v Arizoně, Texasu či Severní a Jižní Karolíně. Podle Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) bylo v USA v pondělí zaznamenáno téměř 45.000 nových nákaz, což je sice o něco méně než koncem minulého týdne, průměr za posledních sedm dní ale i v pondělí vzrostl a dostal se na 50.000. Skoro polovina amerických států kvůli tomuto trendu už pozastavila uvolňování omezení či restrikce opět zpřísnila. Mnohde se zavádí povinné nošení roušek.

Obnovení karanténních opatření dnes oznámila Austrálie, která kvůli rostoucímu počtu případů covidu-19 zavádí omezení pohybu pro obyvatele druhého největšího města - pětimiliónového Melbourne. Omezení potrvá nejméně šest týdnů. "Počet případů nákazy přibývá neudržitelně rychlým tempem," řekl dnes premiér australského státu Victoria Daniel Andrews. Nejlidnatější australský stát Victoria, jehož je Melbourne hlavním městem, zaznamenal v pondělí 191 případů nákazy, nejvíce od začátku pandemie.

Nových případů nemoci covid-19 přibývá stále v Indii, kde se za poslední den potvrdilo 22.252 případů nákazy. Celkový počet zjištěných infikovaných se tak v této zemi, která má asi 1,4 miliardy obyvatel, zvýšil na 719.665. Indie se v pondělí posunula ve světovém srovnání počtu registrovaných nakažených na třetí místo, z něhož odsunula Rusko, které k dnešku eviduje 694.230 potvrzených infikovaných. Rusko dnes oznámilo naopak nejnižší denní přírůstek nakažených od konce dubna a denní počty nových případů se tam už téměř dva týdny drží pod sedmi tisíci.

Omezení kvůli covidu-19 citelně zasáhla ekonomiku. Podle nové předpovědi Evropské komise čeká Evropskou unii letos propad o rekordních 8,3 procenta. České hospodářství se podle EK propadne o 7,8 procenta.

Podle průzkumu zveřejněného agenturou Reuters sníží velké a střední firmy ve světě letos kapitálové výdaje v průměru o 12 procent, což bude nejvíce za 14 let, tedy i více než v době finanční krize v roce 2009. Největší škrty čekají energetický sektor, výrobce spotřebního zboží, jež není považováno za nezbytné, a realitní sektor. Velké snížení výdajů již oznámily firmy BP, Exxon Mobil či General Electric.

Třítýdenní přestávku vynutila nákaza koronavirem i v uhelných dolech polských státních společností PGG a JSW, které se teprve nyní vracejí k normální práci, uvedl dnes polský regionální list Dziennik Zachodni.

Kvůli nárůstu počtu nakažených budou muset lidé v rakouské zemi Horní Rakousy, která hraničí s jihem Čech, opět nosit roušky. Od čtvrtka si budou muset ústa a nos znovu zakrývat v obchodech, restauracích a dalších vnitřních provozovnách.