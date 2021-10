V Evropě zaznívají hlasy o polexitu; Morawiecki ujišťuje, že Polsko patří do EU

Varšava/Brusel - Čtvrteční verdikt polského ústavního soudu, který zpochybnil nadřazenost unijního práva nad právem národním, některá evropská média i politici označují za krok Varšavy na cestě z Evropské unie. Jiní evropští státníci po tomto podle nich znepokojivém verdiktu připomínají, že členství v sedmadvacítce kromě výhod přináší i povinnost dodržovat dohodnutá pravidla. Polský premiér Mateusz Morawiecki ujišťuje, že jeho země je a bude členem evropského bloku, nedovolí ovšem, aby se s ní zacházelo jako se státem druhé kategorie.

Polský ústavní soud ve čtvrtek po dlouhých odkladech odpovědě na otázku Morawieckého, zda Soudní dvůr Evropské unie ve svých rozsudcích ohledně justičních reforem prosazovaných jeho vládou nezachází příliš daleko a nepřekračuje své kompetence, které jsou vymezené ve smlouvách o EU. "Verdikt ústavního soudu potvrdil, co doslova vyplývá z obsahu ústavy Polské republiky. A konkrétně to, že ústavní právo má přednost před jinými zdroji práva," uvedl Morawiecki.

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová považuje rozhodnutí polského ústavního soudu za znepokojující. Komise jej prý rychle prostuduje a rozhodne o dalších krocích. Ve své první reakci von der Leyenová prohlásila, že prioritou komise je zajistit ochranu práv polských občanů.

Německý deník Süddeutsche Zeitung ovšem pochybuje, že Brusel proti Varšavě podnikne něco rázného. Unijní exekutiva podle něho od roku 2015, kdy národně-konzervativní Právo a spravedlnost (PiS) poprvé vyhrálo parlamentní volby, "nečinně sleduje, jak Polsko rozebírá právní stát". Řešením by bylo pozastavit Polsku miliardy eur z unijní koronavirové pomoci, míní Süddeutsche Zeitung. Frankfurter Allgemeine Zeitung připomíná, že tyto peníze se mají stát základem rozsáhlého sociálního programu, který Morawieckého vláda sestavila a který by PiS mohl pomoci vyhrát volby i v roce 2023. "Po čtvrtečním verdiktu je jisté, že proud unijních peněz mířící do Polska bude vysychat," očekává polská Gazeta Wyborcza.

Lucemburský ministr zahraničí Jean Asselborn nebo šéf unijní diplomacie Josep Borrell připomněli, že nadřazenost evropského práva je zásadní pro evropskou integraci a společný život v Evropě, jde o jeden z pilířů Evropské unie. Asselborn polské vládě vzkázal, že si zahrává s ohněm, a francouzský ministr pro evropské záležitosti si myslí, že "je tu de facto riziko (polského) odchodu z Evropské unie".

Podobně to vidí německý list Der Tagespiegel, podle kterého chce "polská vláda zničit právní řád EU a míří k soudnímu polexitu (tedy obdobě britského odchodu z EU - brexitu)". Šéf polské vlády Morawiecki ovšem na svém facebookovém profilu napsal, že k podobným závěrům jako polský ústavní soud došly v posledních letech i justiční instituce v jiných zemích. "Máme stejná práva jako jiné země. Chceme, aby ta práva byla respektována," uvedl polský premiér a dodal, že Polsko nepřistoupí na to, aby se s ním zacházelo jako se zemí druhé kategorie. "Chceme společenství respektu, a ne sdružení rovných a rovnějších," vzkázal.

Polský list Rzeczpospolita napsal, že čtvrteční verdikt může utvrdit politiku polské vlády vůči Bruselu a dodat jí munici pro další spory. Portál onet.pl předpovídá, že rozhodnutí ústavního soudu se stane záminkou pro politiky Práva a spravedlnosti, aby se řídili výlučně těmi rozsudky Soudního dvora EU, které se jim zamlouvají. "Jiné budou ignorovat a alibi k tomu jim dá rozhodnutí ústavního soudu," uvedl portál ve své analýze a varoval, že v Polsku bude pokračovat právní chaos, jehož projevy lze sledovat už nyní.

Gazeta Wyborcza se domnívá, že PiS se zastaví jedině tehdy, "pokud ho vyděsí hněv občanů". Bývalý polský premiér a někdejší předseda Evropské rady Donald Tusk svolal na nedělení podvečer do centra Varšavy "všechny, kteří chtějí bránit evropské Polsko" . "Jedině společně je můžeme zastavit," napsal na twitteru úřadující předseda Občanské platformy, největší polské opoziční strany, a šéf Evropské lidové strany.