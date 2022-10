V EU začne fungovat bezplatná linka pro seniory s jednotným číslem 116 100

Praha - Seniorky a senioři by se už brzy mohli odkudkoliv z Evropské unie dovolat na speciální seniorskou krizovou linku s jednotným číslem 116 100. Informace, rady či podporu by na ní měli získat ve svém jazyce. Hovory budou zdarma. ČTK to řekl ředitel organizace Elpida Jiří Hrabě. Podle něj by se na zavedení unijního čísla mohli tento týden v Praze dohodnout ministři sociálních věcí z členských států. V Česku teď fungují bezplatné seniorské linky organizace Elpida s číslem 800 200 007 denně od 08:00 do 20:00 či organizace Život 90 s číslem 800 157 157 nonstop.

"Podařilo se nám iniciovat vznik evropského harmonizačního čísla pro seniory. Bude to znamenat, že se seniorům dostane pomoc v Evropské unii odkudkoliv. Odkudkoliv z celé Evropské unie může člověk zavolat a dostane informace ve svém rodném jazyce, ale také podporu, protože je to také krizová linka," uvedl Hrabě.

V unii funguje například jednotné číslo tísňového volání 112. Bezplatná evropská seniorská linka dostane číslo 116 100. Dovolat by se na ni lidé mohli nejspíš od poloviny příštího roku. Současně s ní nějakou dobu ale zůstanou dál v provozu i dosavadní seniorská čísla, podotkl Hrabě. Podle něj by se měl v Praze nastartovat proces příprav. Komunikační úřady jednotlivých států by pak měly vybrat národního garanta služby. Operátoři v Česku projekt podporují a měli by zajistit volání, pracovníky by pak měla uhradit ministerstva, přiblížil šéf organizace Elpida.

Podle loňských údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) internet nikdy nepoužili tři z deseti lidí ve věku od 65 do 75 let v Česku. Nikdy pak na internetu nebyly víc než tři pětiny osob nad 75 let. "Linka je často jednou z mála možností, kam se senioři mohou obrátit," řekl Hrabě. Dodal, že na krizové číslo organizace Elpida nyní lidé starší lidé volají kvůli obavám a strachu. "Bojí se po dvou letech covidu a kvůli válce na Ukrajině, jestli přežijí zimu, jak dopadne energetická krize na jejich rozpočty," zmínil ředitel Elpidy.

Pracovníci krizové linky nyní poskytují mimo jiné informace o tom, kam se mohou starší lidé obrátit, jaké služby mohou využít, jak mohou drahotu zvládat a jakou podporu jim poskytne stát. Snaží se je také volající motivovat k tomu, aby se nezdráhali si o pomoc říct.