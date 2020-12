V EU by se mohlo začít očkovat proti covidu už za deset dnů

Brusel/Paříž - Už za deset dní by se mohlo v Evropské unii začít očkovat proti covidu-19, mezi prvními to plánují Rakousko či Německo. O povolení pro vakcínu od firem Pfizer a BioNTech, s níž už očkují v USA, Británii a ode dneška i v Saúdské Arábii, má Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) rozhodnout v pondělí. Kampaň se snaží podpořit přední politici i aplikací vakcíny v přímém přenosu, v sobotu se chce takto nechat očkovat izraelský premiér Benjamin Netanjahu a v pátek americký viceprezident Mike Pence, v plánu to má i příští americký prezident Joe Biden. Mezi nakaženými je nově i francouzský prezident Emmanuel Macron.

Vakcínu americké firmy Pfizer a německé společností BioNTech, která je jednou z mála dosud schválených vakcín proti covidu-19, začala jako první v nouzovém režimu používat k hromadnému očkování 8. prosince Británie. USA s tím začaly tento týden, dnes ji jako první arabská země začala aplikovat hromadně Saúdská Arábie a o víkendu se k tomu chystá Izrael.

Americko-německou vakcínu schválilo zatím jen něco málo přes deset zemí, ve středu to udělaly Ekvádor a Chile, které v regionu následovaly Mexiko, Panamu a Kostariku. Naproti tomu Brazílie, která má druhý nejvyšší počet nákaz ve světě po USA a za poslední den zaznamenala nejvyšší denní nárůst případů od počátku pandemie (přes 70.000), zatím žádnou vakcínu neschválila. Počet dosud evidovaných nákaz koronavirem v této největší latinskoamerické zemi s 210 miliony obyvatel přesáhl sedm milionů.

Dosud nejvyšší denní počty nakažených (více než 247.000) a úmrtí s covidem-19 (3656) za poslední den oznámily Spojené státy, kde je nyní s touto nemocí hospitalizováno přes 113.000 pacientů. To je také nejvíc od začátku šíření koronaviru, jenž se poprvé objevil před rokem v Číně. Mezi nově nakažené se v USA zařadil i americký ministr vnitra David Bernhardt. Z předních politiků dnes pozitivní test oznámil francouzský prezident Macron, kvůli němuž nastoupil preventivní karanténu i předseda Evropské rady Charles Michel či španělský premiér Pedro Sánchez.

V zemích EU by mělo začít očkování americko-německou vakcínou 27. prosince. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla, že po podmínečném povolení agenturou EMA musí rozhodnutí potvrdit EK, ktzerá by to měla udělat během pár dnů. Český ministr zdravotnictví Jan Blatný dnes řekl, že do ČR by se první dodávky vakcíny mohly dostat asi 28. prosince.

EK dnes též oznámila, že uzavřela předběžná jednání o nákupu vakcíny od firmy Novavax, která očkovací látky vyrábí i v Česku. Komise by ve smlouvě chtěla zajistit nákup 100 milionů dávek s předkupním právem na stejné množství. Firma by se tak měla přidat k šesti výrobcům, s nimiž již má EU smlouvy. Pro evropský blok se zhruba 450 miliony obyvatel má Brusel předběžně zajištěnu více než miliardu dávek. EMA ve zrychleném řízení posuzuje i vakcínu americké firmy Moderna, verdikt se očekává v lednu.

O nutnosti hromadného očkování je přesvědčen i ruský prezident Vladimir Putin, který se nechá očkovat proti covidu-19 na doporučení specialistů ve vhodnou chvíli. Šéf Kremlu to dnes řekl na tradiční tiskové konferenci, která se letos kvůli pandemii konala formou videokonference. V Rusku už úřady schválily dvě vakcíny Sputnik V a EpiVakKorona.

Řada zemí kvůli špatné epidemické situaci už rozhodla přes Vánoce či bezprostředně po nich zpřísnit opatření proti šíření koronaviru. Dnes oznámilo Polsko, že zavede celostátní karanténu od 28. prosince do 17. ledna. Zavřít budou muset hotely, sjezdovky a nákupní centra s výjimkou obchodů se základním zboží.