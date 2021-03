V důsledku pandemie se přestalo zcela líčit 11 % Češek, ukázal průzkum

Praha - V důsledku pandemie koronaviru se přestalo úplně líčit 11 procent Češek, zhruba čtvrtina jich dekorativní kosmetiku používá výrazně méně. Péči o pleť se nyní více věnuje asi pětina žen, v kategorii 25 až 29 let dokonce 36 procent. Česky mezi 45 až 60 lety naopak návyky v péči o pleť příliš nezměnily. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti dm drogerie markt, který má ČTK k dispozici.

Data z průzkumu podle řetězce dm potvrzují nákupní trendy. Dekorativní kosmetiku momentálně nakupuje třetina žen méně než před vypuknutím pandemie, devět procent ji přestalo kupovat úplně. "Naše prodejní data ukazují pokles v kategoriích čisticích pleťových přípravků, tedy tonik, čisticích vod, odličovacích ubrousků a podobně. To velmi pravděpodobně souvisí s menším používáním dekorativní kosmetiky," řekl manažer komunikace dm drogerie markt Jiří Peroutka.

Tonika pleťové vody podle průzkumu vůbec nepoužívá nebo aplikuje jen občas 45 procent žen ve věku 45 až 60 let, odličovače ve své kosmetické výbavě nemá 52 procent těchto žen. V kategorii od 25 do 29 let odličovače a tonika alespoň jednou týdně používá 55 procent Češek, pleťové vody řadí do své rutiny 57 procent z nich.

Vyživující masky a séra nikdy nepoužívá asi 31 procent žen od 45 do 60 let, alespoň občas je na pleť aplikuje zhruba 44 procent z nich. Naproti tomu 41 procent žen ve věku 25 až 29 let masky a séra používá minimálně jednou týdně.

Průzkum pro společnost dm drogerie markt provedla v lednu agentura STEM/MARK. Zúčastnilo se ho 506 žen ve věku 25 až 60 let.

jif mal