V dubnu vyjedou na turné Cocotte Minute, Elektrïck Mann, Vojtaano i Katarzia

Praha - V dubnu vyjedou na společné turné kapely Cocotte Minute a Elektrïck Mann, ke kterým se přidá jako host herec a stand-up komik Vojta Záveský vystupující pod pseudonymem Vojtaano. Na sérii koncertů k novému albu n5 vyrazí i slovenská písničkářka Katarzia, vlastním jménem Katarína Kubošiová. ČTK o tom informovali mediální zástupci umělců.

Turné s deseti zastávkami kapel Cocotte Minute a Elektrïck Mann začne pod názvem V.i.p. iče Tour 8. dubna v Brně a bude zakončeno 14. května v Praze. Na několika místech je v roli speciálního hosta podpoří Vojtaano.

"S Elektrïck Mann jsme hráli poprvé a naposledy asi před 13 lety a dodnes jsme se z toho sbírali. A teď jsme zase našlápnutí to nejen zopakovat, ale rovnou překonat. A když se někde přidá i Vojtaano, bude to dost cirkus," uvedl frontman Cocotte Minute Martin Zeller. "My ten návrat na scénu po skoro tři sezony trvajícím spánku hodláme prostě pojmout fakt ostře. Jak jinak taky," dodal.

Písničkář Vojtaano uvedl, že se na společné turné s drsnými kapelami těší. "Naše první klubová jízda s Cocotte Minute byla boží a o Elektrïck Mann jsem zase slyšel tak pekelné historky, že se na tohle spojení opravdu moc těším," poznamenal.

Alternativní písničkářka Katarzia během nadcházejích koncertů po Čechách a Slovensku navštíví 12 různých měst. V Česku se fanouškům poprvé ukáže 7. dubna v brněnském Kabinetu Múz, následovat budou Rožnov pod Radhoštěm, Olomouc a celé tour zakončí 27. dubna zastávka v klubu Fuchs 2 v Praze. Fanouškům představí nové album n5, které se od těch předchozích liší především tím, že je více elektronicky laděná a texty písní jsou minimalistější než kdykoliv dříve.

"Dva roky života, ze kterého se obrazy slévají do mlhy. Co bylo předtím a co bude potom. Napamatuji se. Nikdy jsem nebyla blíže k tomu, abych i přes okolnosti stavu světa pochopila svoje malé štěstí, kterým je zvuk vycházející z lidského elementu. Zvuk, který léčí a dostává mě mimo realitu současnosti. Takové je pro mě album n5, které chci naživo zahrát a dostat posluchače na hodinu pryč od dění mimo nás," sdělila Katarzia.