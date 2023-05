V druhém kole prezidentské volby v Turecku má podle analytiků šanci spíš Erdogan

Ankara - Ve druhém kole prezidentských voleb v Turecku má podle některých analytiků větší šanci vyhrát prezident Recep Tayyip Erdogan. Třetí v pořadí, kandidát pravicové až krajně pravicové aliance Sinan Ogan, který získal pět procent hlasů, uvedl, že o podpoře ve druhém kole rozhodnou jeho voliči. I on ale kritizoval údajné manipulace s volebními výsledky ve prospěch Erdogana, stejně jako to tvrdí zástupci opozičních stran kolem Kemala Kiliçdaroglua.

Nejvyšší volební orgán dnes odpoledne uvedl, že se v Turecku bude konat druhé kolo voleb, protože žádný z kandidátů se nedostal nad 50 procent hlasů. Podle téměř úplných výsledků zvítězil v prvním kole Erdogan s 49,5 procenta hlasů, druhý Kiliçdaroglu má 45 procent preferencí.

Na pětapadesátiletého Ogana, který kandidoval za alianci označovanou jako pravicová až krajně pravicová, se soustřeďuje pozornost, neboť je důležité, koho podpoří ve druhém kole. Kandidát dostal zhruba tři miliony hlasů. Stanici BBC řekl, že se rozhodne, co dělat ve druhém kole, po konzultaci se svými voliči. Ta by měla trvat několik dnů. "Máme podmínky, jako je boj proti terorismu, odmítnutí stran podporovaných teroristickými organizacemi a návrat (syrských) žadatelů o azyl," řekl stanici BBC. Bojem proti terorismu Ogan a další krajně pravicoví politici označují potírání radikálních kurdských skupin a příznivců klerika Fethullaha Gülena, který podle vládních představitelů zosnoval pokus o státní převrat z roku 2016.

Ogan byl do roku 2015 poslancem za krajně pravicovou stranu MHP, která nyní podporuje Erdogana, pak byl ze strany vyloučen. Výsledek prvního kola voleb označil za neúspěch opozice a poloviční úspěch vládních sil. Za úspěch prvního kola hlasování označil výrazné omezení vlivu hlavních prokurdských stran. V rozhovoru s agenturou Reuters naznačil, že je ochotný jednat s Erdoganem i Kiliçdarogluem. Dodal, že by byl ochoten s opozicí podepsat dohodu, ve které by se opoziční politici zavázali, že neudělají ústupky prokurdským silám.

Erdogan i Kiliçdaroglu věřili, že vyhrají. Erdogan tvrdil, že už v prvním kole. "Nevíme, zda volby skončí prvním kolem... ale pokud si náš národ zvolil druhé kolo, rovněž to vítáme," řekl dnes ráno podle agentury AP Erdogan.

"Rozhodně ve druhém kole vyhrajeme... a přineseme zemi demokracii," prohlásil v noci na dnešek Kiliçdaroglu, který je kandidátem šesti velmi různorodých stran sdružených v takzvané Národní alianci. Od roku 2010 je předsedou středolevicové Lidové republikánské strany (CHP).

Podle Howarda Eissenstata z jedné z newyorských univerzit bude mít Erdogan pro druhé kolo výhodu, jelikož jeho strana se svými spojenci získala lepší výsledky v nedělních parlamentních volbách. "Voliči nechtějí rozdělené vedení," řekl agentuře AP Eissenstat. V parlamentních volbách získala Lidová aliance, za niž kandidoval Erdogan, podle deníku Hürriyet 49,4 procenta hlasů, zatímco opoziční Národní aliance dostala 35,1 procenta hlasů. Asi 10,5 procenta hlasů dostala Aliance práce a svobody, která sdružuje levicové a prokurdské strany. Do parlamentu za ni kandidovali i politici druhé nejsilnější opoziční formace Lidové demokratické strany (HDP), která v prezidentských volbách podpořila Kiliçdaroglua.

Druhé kolo se uskuteční poprvé od změny ústavy v roce 2017, kdy byla zavedena přímá volba hlavy státu. Do roku 2007 volil prezidenta turecký parlament. První přímé volby se konaly v roce 2014, kdy s převahou vyhrál Erdogan s 51,8 procenta, druhý za ním získal 38,4 procenta. V roce 2018 získal Erdogan 52,6 procenta, druhý skončil tehdy kandidát strany CHP Muharrem Ince, který získal 30,6 procenta hlasů. Od roku 2018 má Turecko prezidentský systém, který zavedla změna ústavy prosazená Erdoganem a schválená v referendu v roce 2017.

Volební účast v neděli byla jako již tradičně v Turecku vysoká, stejně jako před před pěti lety byla přes 86 procent.