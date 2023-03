V druhé lize začíná jaro, tabulku vede Příbram, ale favoritem je Líšeň

Praha - Po téměř čtyřměsíční zimní pauze v pátek začne jarní část sezony ve druhé fotbalové lize. Soutěž slibuje vyrovnaný boj o první místo, které jako jediné znamená přímý postup mezi elitu. Tabulku po podzimu vede s dvoubodovým náskokem exligová Příbram, vinou finančních problémů ale není hlavním favoritem. Bookmakeři nejvíce věří aktuálně třetí Líšni. Vysoké ambice má druhý Vyškov a postupovými kartami se pokusí zamíchat i pátá Karviná. Druhý a třetí celek tabulky čeká baráž o nejvyšší soutěž.

Příbram v úvodu sezony čtyři zápasy čekala na vítězství, ale poté už neprohrála a s jedinou porážkou z 16 kol vede tabulku. Mužstvo po podzimu opustili trenéři Marek Nikl s Tomášem Zápotočným, kteří zamířili do ligových Českých Budějovic, a tým převzal Dušan Uhrin mladší. Středočeský celek trápí finanční problémy a hráči dokonce v lednu odmítli nastoupit k přípravnému utkání. Šéf klubu Jaroslav Starka navzdory potížím doufá v postup, který by podle něj Příbrami výrazně pomohl.

"Hráči trénují naplno a zodpovědně. Jsme odhodlaní bojovat o postup do ligy, věříme, že nám to bude klapat. Věříme, že zvládneme úspěšně vstoupit do jara," řekl klubovému webu Uhrin. "Kádr se změnil, proto ho musíme dotvořit a stabilizovat. V týmu máme jediného staršího hráče Tomáše Wágnera, je tu spoustu kluků kolem 20 let, se kterými pracujeme intenzivně na různých systémech. Doufám, že vše vstřebávají. Všechno nám ale ukáže až soutěž," dodal bývalý kouč Plzně či Slavie.

Vyškov, který byl v minulé sezoně nováčkem, ztrácí na Příbram dva body. Čtvrtfinalista poháru hraje domácí zápasy v Drnovicích. "Naši majitelé mají vysoké ambice a první liga je jejich cílem. Nejraději by celou soutěž vyhráli, ale i baráž by byla pro nás velkým úspěchem," řekl ČTK vyškovský trenér Jan Trousil.

"Vždy je lepší, když máte nějaký cíl. Ani jako hráč jsem neměl rád, když se šlo do sezony bez ambicí. Ale nestojí to tak, že musíme letos za každou cenu okamžitě do první ligy. Druhá liga nemá vyloženého favorita, je tam šest sedm mančaftů v rozmezí pár bodů. Jestli nechytneme začátek, můžeme být osmí. Když ho chytneme, budeme vědět, že hrajeme o baráž nebo i první místo," podotkl bývalý ligový obránce na tiskové konferenci.

Tabulku v průběhu podzimu dlouho vedla Líšeň, z posledních čtyř kol ale jen jednou zvítězila a klesla na třetí příčku. I tak bookmakeři považují brněnský celek za největšího favorita s kurzem 5:1. S nepatrným odstupem u Tipsportu následují Příbram (5,5:1) a dvojice Karviná, Vyškov (6:1), Fortuna řadí Příbram až na čtvrté místo.

"Tři roky pod mým vedením jsme v ligovém poločase opět na bedně a že jsme o bod třetí, přeci neznamená, že se na sebe máme zlobit. Druhá liga je vyrovnaná, třetí místo je stále velmi dobré. Pořád ani nejsme zachráněni. Teď mohou ta slova znít jako alibismus, ale to je realita. Sestoupit nebude chtít nikdo, Vlašim a rezervy pražských S budou jistě sbírat body," zůstával v rozhovoru pro klubový web opatrný trenér Líšně Milan Valachovič.

Karviná po loňském sestupu z nejvyšší soutěže ztrácí po podzimu na první místo šest a na třetí tři body. Mezi Líšeň a Slezany se na průběžnou čtvrtou pozici vklínil Varnsdorf, který ale k hlavním favoritům nepatří. Před sezonou naplno vyhlásila postupový cíl pouze Dukla, Pražané vedení zkušeným trenérem Petrem Radou ale podzim nezvládli a z třináctého místa mají jen dvoubodový náskok na poslední Slavii B.

Obě sestupové příčky aktuálně drží rezervy pražských S, sparťanské "béčko" má jen o bod více než vršovické mužstvo. Druhá liga vyvrcholí 30. kolem na konci května, druhý a třetí tým si poté zahrají baráž se čtrnáctým a patnáctým celkem nejvyšší soutěže.

Tabulka:

1. Příbram 16 8 7 1 29:12 31 2. Vyškov 16 8 5 3 29:17 29 3. Líšeň 16 8 4 4 23:11 28 4. Varnsdorf 16 8 3 5 25:18 27 5. Karviná 16 8 1 7 28:24 25 6. Chrudim 16 6 5 5 20:17 23 7. Prostějov 16 5 6 5 27:31 21 8. Jihlava 16 6 3 7 18:24 21 9. Táborsko 16 5 5 6 15:22 20 10. Olomouc B 16 5 5 6 18:27 20 11. Opava 16 5 4 7 14:14 19 12. Vlašim 16 5 3 8 27:27 18 13. Dukla Praha 16 5 3 8 21:25 18 14. Třinec 16 4 6 6 18:24 18 15. Sparta Praha B 16 5 2 9 15:24 17 16. Slavia Praha B 16 4 4 8 22:32 16