V Domažlicích začínají 69. Chodské slavnosti, očekávají se desetitisíce lidí

Domažlice - Vyšívané chodské kroje, chodské koláče zdobené povidly, mákem a tvarohem, pestrá chodská keramika, zvuky dudáckých kapel i chodské nářečí ovládnou ode dneška do neděle Domažlice. Chodská metropole je opět centrem největší kulturní akce v Plzeňském kraji - Chodských slavností spojených s Vavřineckou poutí. Letos se slavnosti konají po devětašedesáté a pořadatelé očekávají jako každoročně účast desetitisíců návštěvníků z celé ČR, ale i ze sousedního Bavorska a z dalších zemí, řekl ČTK starosta Stanislav Antoš (KDU-ČSL).

"My v Domažlicích to máme tak, že se rok nedělí podle Silvestra a Nového roku, ale my to máme do Chodských (slavností) a po Chodských. A podle toho se vlastně všechno v Domažlicích organizuje, vaří, peče, smaží, bílí, uklízí..., to všechno souvisí s Chodskými slavnostmi, které jsou největším svátkem města a celého kraje," řekl Antoš.

Připraveno je několik desítek hodin hudebního programu folklorních i dechových souborů, řemeslné trhy či tradiční bohoslužby pod širým nebem u kostelíka svatého Vavřince na vrchu zvaném Vavřineček nad městem. Hlavní kulturní program se koná na pódiu u brány na náměstí a v zahradě pod Chodským hradem, menšími hudebními vystoupeními ožijí i dvory a proluky v historické části. Vystoupí například Chodský soubor Mrákov, Národopisný soubor Postřekov, Konrádyho dudácká muzika, Domažlická dudácká muzika, rodina sester Kuželkových z Klenčí, dětské soubory z Chodska, pěvecké sbory Canzonetta a Haltravan, Orchestr lidových nástrojů Plzeňského kraje, dechové kapely, Pošumavská dudácká muzika ze Strakonic a další účinkující. Pro příznivce jiné než tradiční lidové hudby je připraven rockový festival Chodrockfest. Nechybí ani pouťové atrakce.

"Je faktem, že naprosto největší byly slavnosti asi v roce 2019 a koronavirus to výraznou měrou přibrzdil. Letošní budou zhruba stejné jako ty loňské, plus o něco zase větší a myslím, že do nějakých dvou tří let se to dostane na původní míru," odhadl Antoš. V roce 2019 se podle dat mobilních operátorů zjistilo, že v jedenáctitisícovém městě se od pátku do neděle vystřídalo na 80.000 lidí. "Výrazně to zatěžuje město a jeho instituce, aby to organizačně zvládly. Ale zatím jsme to zvládli šedesátkrát osmkrát, tak po 69. to také zvládneme," doplnil starosta.

Velká návštěvnost a provoz si vyžádají dopravní omezení. Běžná parkoviště nedokážou během pouťového víkendu pojmout všechna auta, připravena jsou proto i dvě záchytná parkoviště se zastávkami mimořádné autobusové linky, která bude vozit lidi do centra. Mimořádná bezplatná linka bude také v sobotu a v neděli jezdit ke kostelu na Vavřinečku. V sobotu bude mši pod širým nebem sloužit plzeňský biskup Tomáš Holub a v neděli rektor arcibiskupského semináře Praha Radek Tichý.

Lidé cestující na slavnosti autem i vlakem musí počítat s možným zdržením. Na hlavním tahu I/26 z Plzně k hranicím s Německem se opravuje silnice u Chotěšova a provoz tam jezdí kyvadlově. Na železnici je mezi Stodem a Staňkovem výluka kvůli údržbě a opravě kolejí a renovaci přejezdu. "Jsme připraveni na vyšší dopravní zátěž v termínu Chodských slavností. Mohutně posílíme náhradní autobusovou dopravu," uvedl ředitel Regionálního obchodního centra Českých drah Vladimír Kostelný.

Podrobný program, pohled do historie a další informace jsou na webu slavností www.chodskeslavnosti.cz.