V Dolanech narazil vlak do auta, které vjelo na přejezd

Dolany (u Prahy) - Dopravu na železniční trati v Dolanech nad Vltavou dnes odpoledne zhruba na hodinu zastavila nehoda, při které narazil vlak do auta na přejezdu. Vůz zůstal na trati uvězněn mezi závorami, řidička stačila včas vystoupit. Jde o mezinárodní trať do Německa. Cestujícím z vlaku se nic nestalo, řekl ČTK mluvčí středočeských hasičů Jaroslav Gabriel. Podle policejní mluvčí Marcely Pučelíkové bude policie prověřovat i to, zda fungovala světelná signalizace přejezdu.

Nehoda se stala po 13:00 v ulici Ke hřišti. "Jednalo se o mezinárodní rychlík," uvedl Gabriel. Řidička osobního vozu je lehce zraněná. "Jednou z možných příčin nehody by mohlo být to, že se řidička dostatečně nevěnovala řízení a vjela na přejezd v době, kdy svítila výstražná světla," dodala Pučelíková. Řidička ani strojvedoucí vlaku nebyli podle dechové zkoušky pod vlivem alkoholu.

Provoz na trati byl po jedné koleji obnoven po 14:00. Omezení železniční dopravy mezi Kralupy nad Vltavou a Libčicemi nad Vltavou trvalo do 17:45, některé vlaky měly zpoždění až 20 minut.