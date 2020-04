V době koronaviru záleží více na oblečení pro doma, píše Le Figaro

Paříž - Od kabátců se živůtkem z 18. století přes domácí šaty z 50. let 20. století až po současný jogging styl - domácí oblečení vypovídá o našem vztahu k soukromí. A jak svět postupně vstupuje do karantény, nabývají na významu nové zvyky v domácím prostředí. V důsledku rozšířené práce z domova, uzavření kaváren a omezení občanských svobod na minimum se Francouzi a další národy oblékají tak, aby uspokojili svou touhu po pohodlí.

Například ve Spojených státech od té doby, co má obyvatelstvo zůstávat doma, prodej spodního prádla nepřestává růst. Od oznámení prvních restriktivních opatření vzrostl v souvislosti s nynější hlavní a možná i jedinou módní tendencí prodej domácího oblečení o více než 40 procent, uvádí server Women’s Wear Daily.

Takový jev jsme nepozorovali od fenoménu Juicy Couture, kdy na počátku tisíciletí Madonna, Jennifer Lopezová, Britney Spearsová a Paris Hiltonová přísahaly pouze na mikinu se zipem a kalhoty s nízkým pasem s logem kalifornské značky. Takzvaný jogging se dokonce stal znamením doby, kdy se objevil na sociálních sítích a v prvních vysíláních reality show, v nichž se mladí lidé uzavírali doma pod okem kamer, které snímaly jejich intimní život.

"Oblečení na doma se objevilo koncem 18. století. Šlo o lehký a široký oděv určený k nošení v budoárech," říká historik módy Xavier Chaumette, kterého cituje francouzský deník Le Figaro. V takovém odění se nepřijímali ani nejbližší přátelé. Dámy nosily přiléhavý kabátec se živůtkem a pánové župan. "Byly to oděvy určené pro intimní okamžiky a měly chránit před chladem ve špatně vytopených šlechtických palácích," uvádí Chaumette.

Koncem 19. století začal londýnský obchod Liberty prodávat kimona s širokými rukávy, která si elegantní dámy oblékaly místo županu. Inspiroval se japonskou látkou a vytvořil svůj proslulý květovaný kabát, z něhož vznikly první domácí šaty. Ty byly určeny pro obyčejný život, například do zahrady vedle vily.

Tento oděv inspiroval domácí oblečení v 50. letech minulého století. Reklama jej zpopularizovala ve Spojených státech. Šaty s květinovými vzory, s knoflíky po celé délce a ustřižené pod koleny nosily po válce Američanky a pak Evropanky, které se vrátily domů, aby se staraly o děti a pečovaly o domácnost.

Dnes kalhoty určené pro jogging nahradily kalhoty pro cvičení jógy. Tyto elastické legíny, které se objevily v ulicích Los Angeles v roce 2010, následně zaplavily New York a pak metropole celého světa. Přinášejí spíše pohodlí než dokonalý vzhled těla.

Komfort se stal hlavním heslem naší doby. Neznamená to však, že by na domácím oblečení nezáleželo. V době karantény přispívá pěkná úprava zevnějšku i na doma k zachování morálky. Například společnost Eres, která se nedávno pustila do výroby domácího oblečení, ve svém e-shopu nabízí noční a domácí oděvy, které jdou od začátku karantény na dračku.