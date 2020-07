V Dětském krizovém centru přibylo kvůli epidemii dětí v tísni

Praha - V Dětském krizovém centru (DKC) v Praze přibylo dětí, které zažívaly psychické týrání či byly v ohrožujícím prostředí. V letošním prvním pololetí jich bylo víc než za celý loňský rok. Situaci zhoršila koronavirová epidemie a nařízená omezení, která znesnadnila i přístup k pomoci. Na tiskové konferenci to dnes uvedlo vedení DKC. Vyzvalo k nastavení péče o ohrožené děti a rodiny pro případnou další vlnu nákazy či jiné nenadálé události.

Neziskové DKC vzniklo v roce 1992. Poskytuje odbornou pomoc týraným, zanedbávaným a zneužívaným dětem. Sídlí v Praze, obracet se na něj mohou ale chlapci a dívky i rodiny z celé republiky. Služby jsou bezplatné. Loni centrum pomáhalo 156 dětem z ohrožujícího prostředí a 28 psychicky týraným. Letos v prvním pololetí bylo z ohrožujícího prostředí 157 dětských klientů a 42 zažívalo psychické týraní. Kvůli sexuálnímu zneužívání bylo v centru loni 266 děvčat a chlapců, letos v prvním pololetí 210. Vyhrocené spory v minulém roce přivedly do střediska 47 dětí, nyní od ledna do června 32. Loni pracovníci pomáhali 94 fyzicky týraným dětem, letos 79.

Podle ředitelky DKC Zory Duškové znamenala pandemie s uzavřením škol, výukou na dálku, zrušením kroužků, izolací a omezením kontaktu s vrstevníky pro děti výrazný stres. V některých rodinách se situace zhoršila, přibylo i domácího násilí. "Děti neměly kam odejít. Nemohly chodit ven. Zůstaly uzavřené s obrovskými starostmi a trápeními," uvedla Dušková.

Česko bylo od 12. března do 17. května v nouzovém stavu. Provoz musela zastavit i řada center pomoci a sociálních služeb. Experti požadovali obnovení fungování alespoň na dálku. Varovali před zhoršením situace v rodinách. Služby vláda povolila obnovovat od 27. dubna, a to nejdřív jen na dálku po telefonu či přes internet.

"Celkem 54 dnů se rodiny a děti nechaly v situaci ´pomožte si samy´," podotkla zástupkyně ředitelky DKC Veronika Andrtová. Centrum v době karanténních opatření fungovalo, posílilo i chat a linku.

Podle Duškové je odpovědnost státu zajistit dětem ochranu, a to zvlášť těm týraným, zanedbávaným a zneužívaným. "Tyto děti se dostaly zcela na okraj pozornosti společnosti (za epidemie). Dnes a denně jsme slýchali o rizikové skupině seniorů - a já rozumím tomu, proč to tak bylo - vedle toho měla být zmiňována i riziková skupina dětí," míní Dušková.

Podle šéfky centra se v době epidemie změnila témata, s nimiž se děti na odborníky obracely. "Bylo to téma velikého strachu. O sebe, o život, z neviditelné nemoci, o blízké, o prarodiče. Velké téma byla úzkost dětí. Přibylo kontaktů s dětmi, které se v důsledku zátěží sebepoškozovaly. Také se u dětí více začaly objevovat sebevražedné myšlenky," přiblížila ředitelka.

Vedení centra vyzvalo úřady k nastavení systému péče při mimořádných událostech. Poukazuje na to, že chudší rodiny nemají počítače, přístup k internetu či dostatečný telefonní tarif k využívání služeb na dálku. Informace o dostupné pomoci by také měly být k dispozici na jednom místě. Pokud by se zařízení v bydlišti uzavřela, měli by mít potřební možnost využít je v jiném regionu.

Vyhledání pomoci má dětem usnadnit nová kampaň Tvůj parťák v nesnázích. Tvůrci chtějí informace a kontakty na odborníky ke školákům dostat přes papírovou skládačku medvěda. Bližší informace jsou na webu www.ditekrize.cz.