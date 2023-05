V deštivém Hyde Parku davy lidí jásaly nad korunovací britského krále

Londýn - Vytrvalý déšť neodradil tisíce Britů a zahraničních turistů od sledování korunovace krále Karla III. na vyhrazených místech v centru Londýna. Davy lidí s deštníky a pláštěnkami sledovaly ceremoniál na velkoplošných obrazovkách v Hyde Parku, kde se během obřadu rozléhal jásot diváků a zvolání "Bůh ochraňuj krále".

"Je to nádherné... velmi emotivní," uvedla dvojice návštěvnic ze severovýchodu Anglie bezprostředně poté, co byl král korunován. "Žádná jiná země to nedělá jako Británie. Vidět všechny tyhle lidi, jak slaví i v tomhle počasí, je to skvělé," líčila své pocity Alison. "Cítím se velmi dobře, je to velká zábava!" dodal španělský turista, který si opodál připíjel šumivým vínem se svojí rodinou.

Londýnské úřady v Hyde Parku podobně jako při loňském pohřbu královny Alžběty II. připravily rozsáhlé zázemí pro diváky s několika obřími obrazovkami a stánky s občerstvením. Na místě panovala veselá nálada, jakkoli se na přítomné po celou dobu obřadu ve Westminsterském opatství snášel déšť.

V několika momentech ceremoniálu diváci začali jásat, zejména pak poté, co se v poledne na obrazovkách objevila koruna svatého Eduarda, kterou poté arcibiskup z Canterbury Justin Welby nasadil na hlavu krále. Když pak Welby prohlásil "God save the king", odpověděli mu diváci v parku stejnými slovy. Mnozí se následně přidali k takzvané "poctě lidu".

Ne všichni však byli připraveni slíbit věrnost králi a jeho dědicům. "To už je trošku moc," poznamenala Tracey, která na korunovaci přijela z Walesu.