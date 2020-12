V desítce ankety Sportovec roku ČR jsou tři bývalé vítězky

Praha - Tři bývalé vítězky se dostaly do finálové desítky 62. ročníku ankety Sportovec roku ČR, kterou svými hlasy v 1. kole určili členové Klubu sportovních novinářů. Na čtvrté prvenství může dosáhnout rychlobruslařka Martina Sáblíková, ve výběru je i dvojnásobná vítězka tenistka Petra Kvitová a předloňská "královna" Ester Ledecká. Novináři vybrali do finálové desítky pět stejných sportovců jako vloni, chybí ale obhájce prvenství judista Lukáš Krpálek.

Fotogalerie

Přestože sport kvůli letošní pandemii koronaviru přišel o letní olympijské hry a řadu světových i evropských šampionátů, tradice novinářské ankety pokračuje.

Favoritkou je Sáblíková, která jako jediná letos získala titul na mistrovství světa v olympijské disciplíně. Třiatřicetiletá rychlobruslařka vybojovala na šampionátu zlato na 3000 metrů a stříbro na pětikilometrové trati, navíc už potřinácté ovládla hodnocení Světového poháru na dlouhých tratích. Vítězka ankety z let 2007, 2009 a 2010 se do finálové desítky dostala počtrnácté, a pokud vyhraje i letos, stane se po Věře Čáslavské a Janu Železném teprve třetím sportovcem se čtyřmi prvenstvími.

Obhájce anketního prvenství Krpálek skončil před pár dny na domácím evropském šampionátu v Praze až pátý a tentokrát nezískal ani bod. Naopak předloňská vítězka Ledecká v nominaci nechybí, a to počtvrté za sebou. Letos dosáhla na druhé místo v celkovém hodnocení Světového poháru ve sjezdu, třetí v kombinaci a dařilo se jí i na snowboardu.

Vedle Sáblíkové a Ledecké se stejně jako vloni dostali do finálové desítky také nejlepší střelec základní části hokejové NHL David Pastrňák z Bostonu, vodní slalomář Jiří Prskavec, který letos v kategorii kajakářů vyhrál mistrovství Evropy, a basketbalista Tomáš Satoranský, jenž jako jediný Čech hrál zámořskou NBA.

Vloni jedenáctá Kvitová ovládla anketu v letech 2011 a 2014, kdy vyhrála Wimbledon. Londýnský grandslam se kvůli koronaviru letos neuskutečnil, česká hráčka ale zaujala semifinálovou účastí na French Open a postupem do čtvrtfinále na Australian Open.

Vzhledem k pandemii je v desítce poprvé od roku 2004 celkem čtveřice zástupců kolektivních sportů. Vedle Satoranského a Pastrňáka se do finálové nominace dostali vítěz Stanleyova poháru Ondřej Palát z Tampy Bay a fotbalový reprezentant Tomáš Souček z West Hamu.

Finálovou desítku doplňují mistr Evropy v dráhové cyklistice Tomáš Bábek a biatlonistka Markéta Davidová, která si ve Světovém poháru třikrát doběhla pro bronz ve sprintu. Na prvním nepostupovém místě skončil vloni sedmý sportovní lezec Adam Ondra, jemuž scházelo na 10. místo 13 bodů.

Do užšího výběru tří kolektivů se dostala fotbalová reprezentace, která na podzim vybojovala vítězství ve své skupině Ligy národů a postup do elitní divize A. Fotbalisté do 21 let postoupili na evropský šampionát a smíšená štafeta biatlonistů vybojovala na světovém šampionátu bronz.

V prvním kole hlasovalo 186 členů Klubu sportovních novinářů, druhé kolo potrvá do pondělí. Vyhlášení ankety se uskuteční 22. prosince a vzhledem k pandemii se uskuteční v jiném režimu než obvykle.

1. kolo ankety Sportovec roku 2020:

Finalisté (řazeno abecedně): Tomáš Bábek (cyklistika), Markéta Davidová (biatlon), Petra Kvitová (tenis), Ester Ledecká (snowboarding a alpské lyžování), Ondřej Palát, David Pastrňák (oba hokej), Jiří Prskavec (vodní slalom), Martina Sáblíková (rychlobruslení), Tomáš Satoranský (basketbal), Tomáš Souček (fotbal).

Další pořadí: 11. Adam Ondra (sportovní lezení) 316 b., 12. Josef Černý (cyklistika) 307, 13. Lucie Charvátová (biatlon) 247, 14. Eva Samková (snowboarding) 241, 15. Tomáš Vaclík 187, 16. Vladimír Coufal (oba fotbal) 151, 17. Kateřina Kudějová (vodní slalom) 141, 18. Barbora Krejčíková 114, 19. Karolína Plíšková (obě tenis) 103, 20. Václav Pech (motorismus) 92, 21. Anna Fernstädtová (skeleton) 90, 22. Gabriela Satková (vodní slalom) 70, 23. Ondřej Lieser (golf) 67, 24. Jan Rutta (hokej) 63, 25. Simona Kubová (plavání) 52.

Kolektiv roku:

Finalisté (řazeno abecedně): smíšená štafeta biatlonistů ČR (Puskarčíková, Davidová, Moravec, Krčmář), fotbalisté ČR, fotbalisté ČR do 21 let.

Další pořadí: 4. fotbalisté Slavie Praha 124, 5. dráhoví cyklisté ČR, týmový sprint (Bábek, Topinka, Čechman) 105, 6. futsalisté ČR 85, 7. basketbalisté Nymburka 60, 8. čtyřbob ČR (Dvořák, Suchý, Šindelář, Nosek) 38.