V den nedožitých 82. narozenin Karla Gotta vyjde jeho autobiografie

Praha - V den nedožitých 82. narozenin Karla Gotta vyjde 14. července jeho oficiální autobiografie, kterou zpěvák dokončil několik týdnů před svou smrtí. Vydavatelem obsáhlé publikace s názvem Má cesta za štěstím, v níž se na téměř sedmi stech stránkách nachází 1800 fotografií a jiných obrazových a dokumentačních materiálů, je společnost Karel Gott Agency. Gott v knize otevřeně hovoří o svých dcerách, rodinném zázemí, rodičích, kamarádech i zálibách, k nimž patřilo především malování. ČTK o tom za výhradního distributora publikace Euromedia Group informovala Helena Frantová.

Karel Gott zemřel 1. října 2019, léčil se s akutní leukemií. Legendě české populární hudby, která ovlivnila několik generací posluchačů, bylo 80 let.

Knihu, jejíž doporučená cena je 1229 korun, otevírá prolog, který Gott napsal v létě 2019. "Dovedu si představit, že spousta lidí, ať přátel, či známých, kteří prošli mým životem a v knize se nenajdou, může být zklamána. Ale věřte mi, že pokud by se v knize měli všichni objevit, stal by se z mé autobiografie nezáživný telefonní seznam," napsal Gott, který v závěrečných kapitolách popisuje období zápasu s těžkou chorobou.

Vzhledem k tomu, že vdova Ivana Gottová získala během uplynulého roku množství fotografií a dokumentů, se termín dokončení plánované autobiografie protáhl. "Jsem si velmi dobře vědoma toho, že žádná jiná autentická autobiografie mého manžela už nebude vydána. Cítila jsem proto povinnost tyto materiály veřejnosti v knize poskytnout. Byla by veliká škoda, kdybych o ně manželovy příznivce ochudila," uvedla Gottová.

O Gottově autobiografické knize ve vzpomínkách na zesnulého zpěváka hovořil před časem hudebník a organizátor festivalu Benátská! Petr Pečený. "S Karlem jsme se naposledy potkali, když jsme za ním byli s Lou Fanánkem Hagenem u něho doma na Bertramce ohledně knížky vzpomínek, kterou psal. On od nás chtěl, abychom si vzpomněli na tu kapitolu, kdy jsme rozjeli akci Gott na Hrad," vzpomínal Pečený.

Fanoušci se mohli s oblíbeným zpěvákem rozloučit 11. října 2019 v paláci Žofín, kam přišlo zhruba 49.000 lidí. O den později se konala zádušní mše ve svatovítské katedrále, kam dorazili příbuzní, přátelé, spolupracovníci, politici, zpěváci, herci, sportovci a další pozvaní hosté. Tento den byl i dnem státního smutku.

Po smrti Karla Gotta se na trhu rychle objevila řada životopisů, knihy zkompilované z dřívějších publikací či zmínek v médiích se objevují po skonu slavných a populárních osobností velmi záhy.

Gottovi už byla věnována řada knih. Například před více než deseti lety mělo křest české i německé vydání knihy Zlatý hlas z Prahy (Die Goldene Stimme aus Prag) autorů Michaely Remešové a Dalibora Máchy s předmluvou prezidenta Václava Klause. U příležitosti Gottových 70. narozenin vyšla kniha Karel Gott 70 osobností o Zlatém slavíkovi. Hudební publicista Vladimír Vlasák v její první části mapuje některé události dlouholeté Gottovy kariéry, ve druhé nechává promluvit sedm desítek nejen hudebních osobností. V 90. letech se objevila kniha Ladislava Sarvaše Jak to vidí Gott a Říkám to písní, pod níž je podepsán sám Gott. Rozpačitě skončil životopis z pera spisovatele Arnošta Lustiga, kdy rukopis odmítl nejen vydavatel, ale i Gott sám, který prohlásil, že se s textem neidentifikuje. Fenomén Karla Gotta se promítl také do knihy Gottland úspěšného polského spisovatele Mariusze Szczygiela.