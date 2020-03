V děčínské zoo se narodilo mládě vzácného takina indického

V děčínské zoologické zahradě se narodilo mládě vzácného takina indického (na snímku z 26. března 2020). Na první odchov tohoto druhu kopytníka čekala zoo devět let. Samička přišla na svět 23. března.

Děčín - V děčínské zoologické zahradě se narodilo mládě vzácného takina indického. Na první odchov tohoto druhu kopytníka čekala zoo devět let. Mládě přišlo na svět v pondělí 23. března, je to samička a má se čile k světu. ČTK to dnes řekla mluvčí zahrady Alena Houšková.

Matkou je devítiletá Abby, která do zoo přišla v roce 2013 z chomutovského zooparku, a otcem osmiletý samec Takko, kterého zoo dovezla z estonské zoo v Tallinu v roce 2014. "Mládě pro nás bylo obrovským překvapením, pár spolu žije již několik let a po tak dlouhé době už jsme v odchov ani nedoufali," uvedl zoolog Roman Řehák.

Za úspěchem stojí podle Řeháka z větší míry změna v krmné dávce, kterou chovatelé u tohoto druhu provedli v loňském roce. "Takinům jsme ubrali na zelenině a ovoci a začaly jsme jim podávat granule určené přímo pro tento druh, které vyrábí specializovaná firma. Už mnohokrát jsme se tak přesvědčili, že kvalitní výživa je klíčová pro zdraví, kondici a rozmnožování zvířat," uvedl Řehák. Březost takiních samic trvá 200 až 220 dní, obvykle se rodí jedno až dvě mláďata.

Takin indický je kopytník, který se svým vzhledem vymyká přesnému zařazení. Společně s pižmoni patří takini do zvláštní skupiny přežvýkavců, která má vývojově blízko k turům i ovcím a nese tak znaky obou těchto zvířat. Mají mohutnou hlavu, dlouhou vlnitou srst, která je chrání v drsných horských podmínkách. Vyskytují se v Číně, Indii, kde obývají horské oblasti od 2500 do 4500 metrů nad mořem. "Pro pobyt v horských podmínkách jsou takini dokonale přizpůsobeni. Jejich kůže produkuje olej, který efektivně impregnuje jejich srst a chrání je tak proti dešti a mlhám," doplnil zoolog.

Dospělí samci žijí často samotářsky a k samicím se připojují pouze v době říje. Dožívají se až patnácti let, v lidské péči až dvaceti let. Chovu takinů indických se v rámci Unie českých a slovenských zoologických zahrad věnují kromě Děčína ještě další čtyři zahrady.