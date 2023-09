V Davis Cupu ze sebe vždy vydoluju maximum, řekl po další výhře Macháč

Valencie (Španělsko) - Tenista Tomáš Macháč byl spokojený, jak ustál v dnešním utkání Davisova poháru třísetovou bitvu s Korejcem Hong Song-čchanem, a těšilo jej, že nastartoval reprezentační tým ve finálovém turnaji k dalšímu triumfu. Přestože houževnatého soka zdolal po necelých třech hodinách 7:6, 4:6, 6:2, na tiskové konferenci řekl, že cítí fyzicky v pořádku. V českých barvách vyhrál už šesté singlové utkání a podotkl, že má pro něj Davis Cup zvláštní kouzlo.

"Davis Cup pro mě hodně znamená. Jako dítě jsem na něj vždycky díval a jsem rád, že teď mohu být součástí týmu a této akce. Vždy se ty zápasy a atmosféru těším. Snažím vydolovat ze svého těla maximum, abych za Česko uspěl. Jsem super šťastný, že mohu vždy přinést do kabiny našeho týmu bod," uvedl Macháč.

Proti 194. hráči světa Hong Song-čchanovi byl Macháč favoritem, přesto dlouho hledal recept na soupeřův servis. V prvním setu musel rozhodnout tie-break. "Od začátku to byl těžký zápas. Cítil jsem se dobře a nebyl tak nervózní jako první den. Nedokázal jsem ho ale v úvodu brejknout a pak už to bylo těžké. První set byl až do konce náročný," podotkl Macháč.

Přestože zkrácenou hru český tenista zvládl, ve druhém setu přišel o servis a Korejec srovnal. "Nehrál jsem tam svou hru. Byl jsem trochu v defenzivě a nenašel správný rytmus, jak chodit častěji na síť. Říkali mi to kapitán i můj trenér," líčil Macháč. Před třetím setem však našel ztracenou energii. "Pomohlo mi, že jsem se i ujal vedení 3:0. Cítil jsem se sebevědoměji," řekl berounský rodák.

Přestože měl za sebou takřka tříhodinový duel a před Davis Cupem hrál také finále turnaje v Cassis, cítí se Macháč fyzicky v pořádku. "Trochu jsem se hledal ve druhém setu, kdy soupeř hrál každý míč velmi dobře a nebylo to snadné. Do třetího setu jsem ale našel energii a dobrý rytmus. Za to jsem hodně rád," doplnil.

Na jeho výhru poté navázal Jiří Lehečka, který porazil v souboji týmových jedniček Kwona Sun-u a Češi jsou po druhém triumfu v soutěži blízko postupu do čtvrtfinále. Vyřazovací fáze se odehraje od 21. do 26. listopadu v Málaze. "Věděl jsem, že můj bod je důležitý. I pro Jiřího je lepší jít na hřiště s vedením než za stavu 0:1. Hraje se na dva sety, ne na tři, a může se stát cokoliv. Jsem rád, že máme velkou šanci dostat se do vyřazovací části v Málaze, ale soustředíme se na každý zápas," dodal Macháč.