V ČR vzniká první specializované centrum pomoci pro oběti sexuálního násilí

Praha - V Praze vzniká první specializované centrum pro oběti sexuálního násilí v Česku. Fungovat by mělo začít příští rok na podzim. Provoz zahájí či rozšíří i čtyři další centra pro oběti domácího násilí, a to v Brně, Mostě, Českých Budějovicích a Ostravě. Na tiskové konferenci to dnes oznámili šéf odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády Radan Šafařík a šéfky neziskových organizací, které budou provoz center zajišťovat. Na 25. listopadu připadá Mezinárodního den proti násilí na ženách.

Fotogalerie

Podle poslední zprávy evropské sítě proti násilí WAWE nejsou v Česku služby pro oběti sexuálního násilí dostupné. Chybí centrum pomoci i krizová linka. Zmiňuje to také nová národní strategie rovnosti žen a mužů s opatřeními na deset let, kterou v březnu schválila vláda. Tento dokument počítá se zřízením služeb ve čtyřech velkých městech i s krizovou linkou a osvětou.

"Centrum pro oběti znásilnění a sexuálního násilí u nás zatím nemáme ani jedno. Přitom například v Belgii či Dánsku je takové centrum v každém regionu. V příštím roce by mělo vzniknout pět nových center pro oběti různých forem násilí na ženách," uvedl Šafařík.

Specializované centrum pro oběti sexuálního násilí bude v Praze 6 na Břevnově. Provozovat ho bude organizace proFem. Nyní začíná s architekty pracovat na návrhu úprav prostor. Poté vznikne projektová část, následovat bude rekonstrukce. Zařízení by mělo podle ředitelky organizace Jitky Polákové začít fungovat příští rok v září či říjnu.

Ve středisku oběti dostanou krizovou pomoc. K dispozici budou krizová lůžka, psychoterapie, sociální i právní poradenství. Možný bude odběr vzorků pro případné důkazní řízení i zprostředkování advokátního zastoupení. Chybět nebude místnost, kde bude policie případně moci provést výslech.

Podle Polákové je nezbytné, aby všechny služby byly na jednom místě. "Je naprosto skandální, že s tím nikdo nepřišel dříve. V praxi se setkáváme s tím, že instituce klientky z jednoho pracoviště přesouvají na druhé, jednají s nimi různí lidé, nikdo jim neřekne, co se bude dít," popsala Poláková.

Peníze na centrum pro oběti sexuálního násilí i ostatní čtyři zařízení poskytly takzvané norské fondy. Podle Vlastimila Vaňka z ministerstva financí celková suma činí 51,6 milionu korun. Vedle břevnovského zařízení vzniknou či se rozšíří centrum krizové pomoci Rosalin organizace Rosa, charitní centrum Agáta v Českých Budějovicích, charitní centrum pro oběti domácího násilí v Mostě a centrum pomoci ženám Ligy lidských práv v Ostravě a Brně.

Podle Šafaříka průzkumy ukazují, že domácí násilí zažila v Česku každá třetí žena a každý čtrnáctý muž. U víc než poloviny případů jsou i děti. V posledním roce má zkušenost s násilím asi procento žen, uvedl šéf vládního odboru rovnosti žen a mužů. "V přepočtu je to 40.000 žen každý rok," podotkl Šafařík. Na policii se obrátí jen zlomek obětí.

K problému sexuálního násilí v poslední době přitáhly pozornost kauzy exposlance TOP 09 Dominika Feriho či psychiatra Jana Cimického, o nichž informovala média. "Veřejnost to zajímá a tlak na to, aby služby vznikly, je obrovský. I k nám se z posledních kauz dostávají zprávy, že ženy chtějí někoho kontaktovat. Nevědí kde. Ne každý to chce nahlásit na policii. Ženy to chtějí zpracovat, vyrovnat se s s tím, jít dál," řekla Poláková.