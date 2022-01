V ČR už dominuje omikron, pětidenní izolace bude jen pro lidi bez příznaků

Praha - V Česku již dominuje varianta koronaviru omikron. Podle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) tvoří více než polovinu nových případů. Zkrácení izolace na pět dní podle nového pokynu hlavní hygieničky neplatí u lidí, kteří mají příznaky covidu. Hygienici jim ji ukončí až dva dny poté, co jim příznaky odezní. Vláda ve středu schválí seznam profesí, kterou budou využívat takzvanou pracovní karanténu. Týkat by se mohla zdravotnictví, dopravy, energetiky, vodního hospodářství či pohřebnictví.

Epidemie v posledních dnech sílí. Denní přírůstky nakažených se v mezitýdenním srovnání zvyšují sedmý den za sebou. V neděli testy prokázaly 2761 případů, zhruba o 800 víc než před týdnem. Počet hospitalizovaných ale zatím klesá. Na konci víkendu bylo v nemocnicích 2229 lidí s nákazou, nejméně od začátku loňského listopadu.

Výrobce testů Diana Biotechnologies dnes na twitteru informoval, že laboratoře, se kterými spolupracuje, zaznamenávají i více než 80 procent pozitivních případů s variantou omikron. Podle jejich modelu se počty případů omikronu znásobí za dva a půl až tři dny. Odborníci očekávají, že může přibývat až 50.000 nově pozitivních za den.

Metoda PCR s laboratorním rozborem potvrdila nákazu covidem asi u třetiny antigenních testů, které vyšly pozitivní při testování ve školách minulé pondělí. PCR test ukázal covid u 1236 žáků a 177 pedagogů a dalších zaměstnanců. Celkem se ve školách testovalo zhruba 1,45 milionu lidí, pozitivních bylo 0,1 procenta. Do skladů Správy státních hmotných rezerv dorazí 14. února první várka ze 14 milionů antigenních testů určených pro školy, které dodá společnost Masanta. Cena je 13,89 koruny za kus. Stát tak za testy zaplatí téměř 194,5 milionu korun. Ve školách se bude od 17. ledna testovat na nemoc covid-19 jednou týdně právě antigenním testem.

Do 17. ledna, kdy se začíná testovat na pracovištích, nebudou muset očkovaní a lidé, kteří covid-19 prodělali, do karantény po rizikovém kontaktu s nakaženým, pokud nemají příznaky.

Pravidla se ale pro očkované a lidi méně než šest měsíců po prodělání nemoci změní za týden v pondělí. Všichni pracovníci včetně těchto skupin se budou muset dvakrát týdně testovat antigenními samotesty. Po pozitivním výsledku budou chodit do pětidenní karantény a další PCR test už podstoupit nemusí. Pokud ho na vlastní žádost absolvují, negativní výsledek jim karanténu může ukončit i dříve. Neočkovaní lidé ale tento test nemají hrazený z veřejného zdravotního pojištění, stojí 800 korun.

Vláda bude ve středu schvalovat definitivní opatření k pracovní karanténě. Jejím smyslem má být udržení fungování státu i v případě, kdy by se mezi zaměstnanci kritické infrastruktury ve větší míře rozšířila varianta omikron. Lidé z vybraných profesí, kterým by při testování v práci vyšel pozitivně antigenní test, by mohli pracovat i nadále. Člověk by musel pracovat v izolovaném prostředí s respirátorem, nemohl by trávit čas ve společných prostorách a musel by z práce rovnou domů. Pokud by se u člověka nákaza potvrdila i PCR testem, do práce by už nedocházel. Pracovní karanténa se nebude týkat školství, kde je velké riziko další nákazy, řekl po dnešním jednání Ústředního krizového štábu jeho šéf a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Proti koronaviru se v Česku už víc než rok očkuje, zdravotníci od té doby podali přes 16 milionů dávek vakcíny. V neděli se přišlo naočkovat přes 19.000 lidí, zhruba o 3800 víc než před týdnem. Skoro 16.500 z nich dostalo posilující dávku.

Podezření na variantu koronaviru omikron hlášená SZÚ:

Datum Celkový počet případů Suspektní omikron % záchytů 9. 1. 2022 299 235 78,59 % 8. 1. 2022 2025 584 56,97 % 7. 1. 2022 2927 1310 44,75 % 6. 1. 2022 956 439 45,9 % 5. 1. 2022 3206 1239 38,64 % 4. 1. 2022 4649 1625 34,9 % 3. 1. 2022 7021 1917 27,3 % 2. 1. 2022 1964 558 28,4 % 1. 1. 2022 372 117 31,4 %

zdroj: Státní zdravotní ústav