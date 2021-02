V ČR se natáčí americký film z války s Gillian Andersonovou

Praha - Hollywoodský režisér Marc Forster, který je podepsaný třeba pod bondovkou Quantum of Solace, v Česku natáčí film z druhé světové války. Ve snímku White Bird: A Wonder Story české prostředí představuje Francii a ve filmu hraje slavná Gillian Andersonová. Na svém facebooku to uvedla Česká filmová komise. Štáb čerpá tuzemské filmové pobídky. Zahraniční filmaři mohou do Česka i v současné pandemické situaci jezdit za přísných podmínek natáčet.

Režisér Mark Forster má ve své filmografii také tituly jako Ples příšer, Horší už to nebude, Světová válka Z nebo Kryštůfek Robin. Snímek, který se začal natáčet v Česku, je adaptací grafické novely White Bird: A Wonder Story z pera spisovatelky Raquel J. Palaciové. Pojednává o osudu židovské dívky, kterou u sebe doma schovává během druhé světové války francouzská rodina.

Americká herečka Gillian Andersonová se proslavila především rolí agentky Scullyové, kterou v letech 1993 až 2002 ztvárňovala v seriálu Akta X. Za tuto roli byla několikrát nominována na cenu Zlatý Glóbus, v roce 1997 ji získala. O roku 2019 hraje v několika sériích seriálu Sexuální výchova z produkce Netflixu.

Ode dneška se mění podmínky pro vstup cizinců do ČR, zavedla se nová kategorie vysoce rizikových zemí. Na cesty z těchto zemí, kam patří třeba USA, Británie, Slovensko nebo Španělsko, se aplikují nejpřísnější epidemiologická opatření, tedy povinné předložení prvního PCR testu ne staršího než 72 hodin před vstupem a následně druhého PCR testu provedeného v ČR nejdříve pátý den od vstupu, do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace. Mění se pravidla i pro cesty z oranžových a červených zemí, tedy těch, které jsou méně rizikové.

Pro cizince z třetích zemí zůstává podmínkou pro vstup do ČR dokument prokazující zájem státu na jejich příjezdu. Občané EU mohou přicestovat pouze ze závažných důvodů, mezi které patří výkon práce. V případě filmařů k prokázání účelu cesty slouží potvrzení tuzemské produkční společnosti, dále se řídí pravidly podle kategorie země, z níž cestují.

Natáčení zahraničních štábů v ČR loni přerušilo jarní uzavření hranic. Vrátily se však již 7. května, Česká republika se stala první zemí ve střední Evropě, která se otevřela filmařům a připravila podmínky, za nichž filmaři mohou cestovat a pracovat. Zahraniční štáby díky českým filmovým pobídkám utratili v roce 2019 ČR devět miliard korun, kolik pobídky přinesly v loňském koronavirovém roce zatím není zřejmé. Evropská audiovizuální observatoř ale nedávno uvedla, že audiovizuální průmysl České republiky patřil v letech 2015 a 2019 mezi deset nejrychleji rostoucích evropských audiovizuálních průmyslů.