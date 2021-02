V ČR se loni vytěžilo dosud nejméně uhlí, propad větší u černého

Praha - V Česku se loni vytěžilo dosud nejméně uhlí, čísla jsou nejnižší od roku 1965, odkdy jsou údaje k dispozici. Vyplývá to z aktuální statistiky ministerstva průmyslu a obchodu. Meziročně podle ní výrazněji klesla produkce černého uhlí, která se proti roku 2019 snížila o 37,6 procenta na 2,1 milionu tun. Objem vytěženého hnědého uhlí pak proti předloňsku klesl o 21,3 procenta na 29,5 milionu tun. Podle analytiků jde o pokračování dlouhodobého trendu, který zčásti zvýraznily dopady pandemie koronaviru.

"Stěžejní důvod nižší produkce uhlí musíme ale hledat v dlouhodobém poklesu spotřeby. Nárůst cen v uplynulých měsících sice trochu evropským a českým těžebním společnostem pomohl, ale i tak zde není těžba rentabilní. Důvodem jsou vysoké provozní náklady, které jsou z velké části fixní a nelze je při poklesu těžby významně snížit. Při nízké těžbě je jejich dopad na hospodaření firem velmi negativní," řekl ČTK analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak.

Černé uhlí v ČR těží pouze OKD v Moravskoslezském kraji, firma patří státu. Společnost tento měsíc kvůli neekonomičnosti ukončí těžbu v dolech ČSA a Darkov. V provozu zůstanou jen doly ČSM-Sever a ČSM-Jih, kde má těžba skončit příští rok. Loni v květnu a v červnu bylo v OKD jedno z největších ohnisek koronaviru v zemi. Nákaza se rozšířila nejprve v jejím Dole Darkov, později i na dalších šachtách. Firma po několika týdnech přerušila těžbu, nejprve v Darkově a později i v celém podniku. Od srpnového obnovení těžby zaměstnance pravidelně plošně testuje.

Podle hlavního ekonoma společnosti Natland Petra Bartoně se odstávka OKD projevila zejména v přenosu produkce z léta do podzimu. "Během první poloviny roku byla těžba zhruba na úrovni, jakou bychom čekali podle klesajícího trendu předchozích let. V červenci 2020 bychom tak čekali snížení produkce zhruba na 80 procent proti předchozímu roku, stejně jako tomu bylo v červenci 2019. Kvůli uzavření OKD se však těžba propadla až na pouhých deset procent. V srpnu a září nabíhala velice pomalu, ale naopak od října do konce roku byla zhruba o 15 procent vyšší, než bychom podle delších trendů čekali," uvedl.

Hnědé uhlí v současnosti v ČR v severočeské pánvi těží společnost Severočeské doly (SD), která patří polostátní energetické firmě ČEZ a také společnosti ze skupiny Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače. Kromě toho na Sokolovsku těží také soukromá společnost Sokolovská uhelná.

Celkové množství vytěženého uhlí v českých zemích se počítá v miliardách tun. Největší objem vytěženého uhlí připadá na 70. a 80. léta minulého století, ještě do roku 1989 se těžilo zhruba 120 milionů tun ročně. Po pádu komunistického režimu přišel výrazný útlum těžby, podle dat České geologické služby (ČGS) klesla o desítky procent.

Uhelná komise loni v prosinci doporučila ukončit využívání uhlí v Česku pro výrobu elektřiny a tepla v roce 2038. Materiál s doporučením byl však v únoru stažený z jednání vlády, budou ho připomínkovat ministerstva. Termín odklonu od uhlí v ČR vládu rozděluje - pro dřívější odklon od uhlí v roce 2033 jsou ministři za sociální demokracii, podobně se vyjádřil také ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Pro bližší datum se na prosincovém zasedání Uhelné komise vyslovil i jeden z jejích předsedů a ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Naopak podle druhého z předsedů - ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) by kabinet neschválením harmonogramu popřel jedenapůlroční činnost komise.

Produkce uhlí v Česku v posledních letech (v milionech tun):

černé uhlí hnědé uhlí 2020 2,143 29,497 2019 3,433 37,466 2018 4,491 39,191 2017 5,474 39,334 2016 6,785 38,528 2015 8,236 38,105 2014 8,683 38,177 2013 8,594 40,385

Zdroj: ministerstvo průmyslu a obchodu