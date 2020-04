V ČR přibylo vyléčených z covid-19, hranice se ale brzy neotevřou

Praha - V Česku výrazně přibylo lidí vyléčených z nemoci covid-19 způsobované koronavirem, od pátečního večera skoro o pětinu na 411. Případů nákazy je aktuálně 5831 a zemřelých 129. Otevírání hranic České republiky ani další uvolňování pravidel pro nošení roušek kvůli šíření koronaviru se v nejbližší době nechystá. V médiích to uvedli ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Rozvolňovat pravidla pro nošení roušek nebylo podle Hamáčka dobrým řešením. Omezení by se naopak v nejbližší době mohla podle Vojtěcha zmírnit u obchodů, velká část by mohla znovu otevřít do měsíce.

Případů nákazy koronavirem za dnešek přibylo podle webu ministerstva zdravotnictví o 99 na 5831. V pátek přibylo za celý den 163 případů nákazy koronavirem, což byl nejmenší denní nárůst v tomto týdnu. Zároveň byl ale také v pátek proveden nejmenší počet testů na koronavirus za tento týden. Testů bylo za pátek 5431, zatímco třeba za čtvrtek i středu přes 8000.

Hranice Česka, uzavřené v půlce března kvůli šíření koronaviru, se zřejmě ještě v nejbližších měsících zcela neotevřou. Vyplývá to z dnešního vyjádření ministra Vojtěcha v České televizi. "Pokud jde o hranice, tak tam to určitě není věc následujících týdnů, možná ani nejbližších měsíců," řekl. Zatím vláda zákaz cestování zmírnila jen částečně, když schválila návrh Ústředního krizového štábu, aby po 14. dubnu mohli lidé vycestovat v nezbytných případech - třeba kvůli služební cestě či návštěvě příbuzných v cizině.

Rychlejší než otevírání hranic by mohlo být podle Vojtěcha uvolňování jiných omezení. Už do měsíce by třeba podle jeho vyjádření v dnešních Lidových novinách mohla otevřít velká část obchodů. "V první fázi by to měly být menší provozovny, řekněme do 50, do 200 metrů čtverečních maximálně," upřesnil Vojtěch v ČT. Poslední na řadě v postupném otevírání obchodů by podle ministra byla nákupní centra, kde je velká koncentrace lidí, a tedy i větší riziko přenosu koronaviru.

Ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Hamáček dnes na serveru iDNES.cz zkritizoval reakci veřejnosti na uvolnění pravidel pro nošení roušek a uvedl, že krizový štáb další úlevy neplánuje. Vláda umožnila lidem od úterý 7. dubna venku individuálně sportovat bez roušek při dodržení odstupu dvou metrů od ostatních. Podle Hamáčka to ale nebylo dobrým řešením. "Mám informace, že vůle nosit roušky trochu polevuje. Možná to souvisí s optimistickými scénáři a vyjádřeními z minulého týdne," řekl serveru. Vojtěch ve středu uvedl, že se v Česku podařilo zastavit nekontrolované šíření nemoci covid-19 a země se může začít připravovat na návrat k běžnému životu.

Část Čechů zase kritizuje možné znovuotevření škol ještě před prázdninami. Podle dřívějších informací se s otevřením škol počítá po polovině května. Více než 80.000 lidí ale podepsalo petici, kterou žádají ministra školství Roberta Plagu (ANO), aby školy zůstaly uzavřeny až do konce školního roku. Podle předsedy spolku Fórum rodičů Petra Chaluše byla dnes petice odeslána na ministerstvo školství a další místa. Signatáři se obávají toho, že by otevření škol zrychlilo šíření koronavirové nákazy. Také se jim nelíbí to, že by děti při vyučování možná nosily roušky.

Omezení zavedená vládou kvůli šíření koronaviru mají rozsáhlé dopady na českou ekonomiku. Neformální občanská iniciativa ekonomů KoroNERV-20 proto navrhuje novelu zákona, která by podnikatelům umožnila odklad odvodu daně z přidané hodnoty (DPH) minimálně do ledna 2021. Uvedli, že měsíčně se na DPH průměrně vybere 60 miliard korun a odklad by tyto peníze nechal podnikatelům. Ti by tak měli více peněz na placení závazků a dalších věcí. KoroNERV-20 je jinou skupinou odborníků než tým Národní ekonomické rady vlády (NERV), jejíž činnost ve čtvrtek obnovila vláda.

ném testování volali zástupci organizací na pomoc seniorům i akademických pracovišť.

Celkové počty případů nemoci covid-19 v regionech (podle trvalého bydliště pacienta):

Kraj Absolutní počet případů Počet případů na 100.000 obyvatel Praha 1410 103,60 Středočeský 708 52,02 Jihočeský 146 22,78 Plzeňský 417 71,58 Karlovarský 193 65,36 Ústecký 371 45,21 Liberecký 173 39,18 Královéhradecký 168 30,51 Pardubický 223 42,96 Vysočina 158 31,04 Jihomoravský 344 29,04 Olomoucký 579 91,53 Zlínský 252 43,24 Moravskoslezský 648 53,81 Nezjištěno* 41 -

*cizinci, osoby bez uvedeného trvalého bydliště, nevyplněné záznamy

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví