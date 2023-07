V ČR podle dopravců stále chybí až 2000 odstavných míst pro kamiony

Praha - U českých dálnic podle odhadů chybí 1500 až 2000 odstavných míst pro kamiony. O prázdninách se navíc kvůli zákazu jízdy v pátek večer a v sobotu dopoledne problém zesiluje. Uvedlo to Sdružení automobilových dopravců Česmad. Podle webu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) je nyní v provozu 3185 odstavných míst pro kamiony, ředitelství staví dalších 236.

"V posledních letech ŘSD problém začalo řešit seriózní analýzou a dnes jsou již i výsledky s přibývajícími místy. Bohužel i nákladně vybudovaných 100 míst za rok vyřeší problém až za 20 let," uvedl mluvčí sdružení Martin Felix. Výstavbu podle něj komplikuje složitá příprava staveb kvůli nefunkční legislativě a také silné protesty obcí a občanů, v jejichž blízkosti se má stavět.

Nyní je podle mapy ŘSD ve výstavbě šest odpočívek s kapacitou 236 parkovacích míst pro kamiony, a to na dálnicích D3, D4 a D6. Dalších 43 odpočívek, která dohromady rozšíří možnost stání kamionů o 1736 míst, ředitelství plánuje v delším časovém horizontu. Například odpočívky u Vyškova na dálnici D1 by měly v obou směrech nabídnout 173 míst pro kamiony, s uvedením do provozu počítá ŘSD v roce 2026.

Policejní mluvčí Hana Rubášová uvedla, že nedostatek odpočívek s parkovacími místy pro kamiony je dlouhodobý problém v České republice. Při špatném parkování hrozí řidiči kamionu v příkazním řízení na místě pokuta do výše 2000 Kč, v případě oznámení přestupku může být pokuta ve správním řízení do výše 2500 korun. "Nesprávně stojící kamion na tělese dálnice je velikým rizikem a potenciálním nebezpečím možné dopravní nehody s tragickými následky. Proto nemůžete očekávat nějakou přílišnou toleranci v případě řešení takovýchto protiprávních jednání ze strany policistů," uvedla Rubášová.

Problémy s parkováním kamionů podle Felixe významně zesiluje prázdninový zákaz jízdy v pátek a v sobotu. Celoročně platí zákaz jízdy kamionů v ČR v neděli a o svátcích mezi 13. a 22. hodinou. O prázdninách se zákaz rozšiřuje o pátek, kdy kamiony nesmí jezdit mezi pátou a devátou hodinou večerní, a sobotní zákaz jízdy od sedmi ráno do jedné odpoledne. Nedávno Poslaneckou sněmovnou neprošel návrh poslance ODS Stanislava Blahy na zavedení nové výjimky z víkendového zákazu jízd kamionů.