V ČR loni vzrostla kriminalita o 3,5 procenta, přibylo i vražd

Vývoj počtu registrovaných případů kriminality od roku 2006 do roku 2019. ČTK/

Praha - V Česku loni vzrostla kriminalita o 3,5 procenta na 199.221 trestných činů. Policie objasnila - tedy navrhla státnímu zástupci podání obžaloby - 105.994 z nich, což představuje 53,2 procenta. Kriminalita stoupla ve všech krajích s výjimkou Libereckého a Zlínského. Pachatelé způsobili škodu 24,3 miliardy korun, zhruba o šest miliard více než v roce 2018. Vražd policisté řešili 143, to je o 27 více než předloni. Na tiskové konferenci to uvedl ředitel kriminální policie Michal Foit.

Nárůst kriminality o 6816 skutků označil Foit za drobný s tím, že dosavadní klesající trend nemohl pokračovat donekonečna. Také zvýšený počet vražd není podle něj zásadním vybočením z průměru, který se posledních pět let pohybuje kolem 135 až 140 případů ročně s objasněností okolo 97 procent.

Nejvyšší meziroční nárůst zaevidované trestné činnosti vykázal Karlovarský kraj, a to o 13,9 procenta. Následoval kraj Středočeský s 6,3 procenta a Královéhradecký s 6,1 procenta. V hlavním městě kriminalita stoupla o 4,8 procenta.

Za nárůstem výše škody způsobené pachateli stojí podle Foita to, že stoupá hodnota movitého majetku i nemovitostí. Zdaleka nejvyšší podíl na škodách - 71 procent - mají pachatelé hospodářských trestných činů, jako jsou například podvody či zpronevěry.

Policie zajistila v loňských trestních řízeních majetek v hodnotě 5,3 miliardy, zatímco předloni to bylo 7,9 miliardy. Foit to i přesto označil za velice dobrý výsledek srovnatelný s rokem 2017. Za pokles oproti roku 2018 může podle ředitele fakt, že náročnost zpracování jednotlivých kauz je stále vyšší, a to zejména právě u hospodářské trestné činnosti.

Největší podíl trestných činů - 51,3 procenta - loni tradičně tvořily činy majetkové. Policisté objasnili zhruba čtvrtinu z nich. Násilná trestná činnost představovala 6,8 procenta ze všech kriminálních skutků a podařilo se ji vyřešit v 69 procentech případů. Mravnostních činů bylo z celkového počtu 1,4 procenta a objasněny byly čtyři pětiny z nich. Jedinou oblastí kriminality, kde policisté zaznamenali mírný pokles o 248 skutků na 12,3 procenta, byly hospodářské trestné činy.

Ze 143 trestných činů vražd bylo loni 81 dokonaných, 56 ve stadiu pokusu a šest ve fázi přípravy. Nejčastějším motivem zůstaly osobní vztahy. Nejvíce se opět vraždilo v Praze, Moravskoslezském, Jihomoravském a Středočeském kraji.

Loni rovněž pokračoval trend vzrůstající kybernetické kriminality. Těchto skutků bylo zaevidováno 8417, což je téměř o čtvrtinu více než předloni. Na internetu se pachatelé dopouštějí zejména podvodů nebo mravnostních prohřešků.

Policie loni řešila také o 195 více případů vloupání do rodinných domů, lupiči takto celkem vnikli do 2748 obydlí. Krádeží spáchaných vloupáním do různých objektů evidovali policisté celkově zhruba o tisíc případů meziročně více. Pachatelé vloupání se přesouvají mezi kraji, což dříve nebývalo zvykem.