V ČR je na vzestupu nájem plně vybavených bytů

Praha - V Česku začíná sílit trend takzvaného institucionálního nájemného bydlení, tedy plně vybavených bytů připravených k okamžitému nastěhování. Zatímco v roce 2020 bylo v Česku zhruba 1100 takových bytů, v letošním prvním pololetí to byl více než dvojnásobek. Vyplývá to z dat analýzy poradenské realitní společnosti BTR Consulting. V roce 2030 by podle ní mělo být obdobných bytů v Česku přes 10.000. Pro mnoho českých i zahraničních developerů se po snížení dostupnosti vlastního bydlení jedná o výnosnou investici, uvedla společnost.

BTR je zkratkou pro anglické "build to rent", jedná o nemovitosti postavené k nájemnímu bydlení. Může jít o samostatné byty i například o takzvané colivingové bydlení, tedy soubor menších bytů se sdílenými společnými prostory. Podmínkou je úplné nebo částečné vybavení od kuchyňských linek po nábytek či televize. Součástí BTR projektů mohou být i vnější prostory pro společné setkávání, posilovny nebo dětské koutky. Lidé zpravidla tento způsob nájmu využívají krátkodobě, například na jeden až dva roky. BTR domy jsou například Fragment v pražském Karlíně nebo AFI Home na Hloubětíně.

"Dlouhodobě sledujeme zvyšující se zájem o kvalitní a profesionálně spravované nájemné bydlení. Jednak mladší generace preferuje flexibilitu a nechce mít dlouhodobé závazky. A pro developery znamená spolupráce s investory a fondy investujícími do nájemních domů dlouhodobou stabilní spolupráci a možnost rozvíjet velké územní celky rychleji, než když prodávají jednotlivé byty koncovým majitelům," řekla výkonná ředitelka a zakladatelka BTR Consulting Zuzana Chudoba. Celkově je v České republice podle realitního makléře RE/MAX Iztoka Toplaka 450.000 nájemných bytů, z toho téměř polovinu tvoří investiční byty vlastněné 71.000 soukromými osobami.

Z dat BTR Consulting po porovnání s údaji poradenské společnosti Deloitte vyplývá, že cena nájemného v pražském BTR bytu v průměru vyjde na 534 korun za metr čtvereční. Přestože jeho součástí jsou také poplatky za energie a služby, vyjde v průměru o téměř 150 korun za metr dráž, než je průměr u tradičních nájemných bytů. Momentální neobsazenost nabízených BTR bytů je 28 procent a tři čtvrtiny nájemníků tvoří Češi.

Aktuální výnosnost, tedy poměr výnosu k vynaloženým penězům, z BTR projektů je podle analýzy tři až 4,5 procenta. BTR Consulting do budoucna očekává její nárůst na pět až šest procent. Mezi největší investory v ČR do tohoto druhu nájemného bydlení je český developer Trigema, který momentálně připravuje 860 bytů v několika pražských projektech.

"Do osmy let chceme vytvořit aktivum 1000 nájemných bytů, které budou zhruba ve třech kategoriích. Coliving, tedy bydlení na minimálním prostoru za minimální nájemné. Následně takzvaný standard, kdy část bude v Paprsku na Stodůlkách a část v projektu Lihovar. A konečně prémiové bydlení, kterým je karlínský Fragment," uvedl zakladatel a předseda představenstva Trigemy Marcel Soural.

Dalšími velkými investory do BTR jsou například izraelský developer AFI, Dostupné bydlení České spořitelny, které nedávno s pojišťovnou Kooperativa koupilo od Sekyra Group 300 nájemných bytů na Opatově, nebo třeba XPlace zajišťující výstavbu, správu a nabídku nájemního bydlení pražského arcibiskupství. Chudoba do budoucna očekává velký zájem ze strany zahraničních investorů. Jeden z colivingových projektů v Česku připravuje litevská investiční společnost Baltic Asset Managment. Ta chce přestavět hotel Vítkov na pražském Žižkově na 100 bytů ve spolubydlení o velikosti mezi 15 až 48 metry čtverečními.