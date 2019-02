Praha - V Česku přibylo speciálně vyškolených sexuálních asistentek i asistentů pro lidi s postižením či v seniorském věku. Službu může poskytovat 15 žen a nově také dva muži. Novinářům to dnes řekla výkonná ředitelka společnosti Freya Lucie Šídová. Organizace pořádá kurzy. Certifikáty dnes převzalo 13 nových profesionálek a profesionálů.

"Sexuální asistence se rozšiřuje do dalších regionů a bude dostupnější. Očekáváme, že se zájem o službu ještě zvýší. Dnešek vnímáme jako velký posun. Viděly jsme, že v ČR muži v sexuální asistenci chybí. Bylo velmi těžké je do kurzu sehnat," uvedla Šídlová.

Prvních pět asistentek začalo pracovat na podzim 2015. Vyškolil je spolek Rozkoš bez rizika (R-R). Program od něj převzala organizace Freya, která vznikla v roce 2016 a zaměřuje se na téma sexuality postižených a seniorů. Nabízí vzdělávání a poradenství, snaží se o odbourávání předsudků a zažitých stereotypů.

Loni, kdy v Česku zůstaly čtyři asistentky, se poskytlo kolem 230 asistencí. Podobný počet byl i v předchozích letech. Služba je placená. První konzultace vyjde na 500 korun, běžné setkání pak na 1200 korun. Podle Šídové se na organizaci i asistentky obracejí stále častěji rodiče lidí s postižením i domovy pro handicapované či seniory.

Freya nyní seznam sexuálních asistentek a asistentů s jejich medailonky umístila na svém webu. Dřív si zájemci museli službu dohledávat sami. Podle posudků ministerstva vnitra organizace asistenci nesměla zprostředkovat a mít z ní "hmotný prospěch". Stát postihuje kuplířství. Prostituce v Česku sice není trestná, ale není ani legálním zdrojem příjmů. "Rozhodli jsme se, že máme odvahu seznam zveřejnit. Máme další právní analýzy s výkladem, že se nejedná o kuplířství a nejdeme proti českým zákonům," uvedla Šídová.

Sexuální asistenci mohou poskytovat ženy či muži, kteří absolvují stohodinový kurz se zaměřením na sociálně zdravotní služby. Školení získalo akreditaci ministerstva práce. Asistentky a asistenti podepisují také etický kodex. S klienty mohou uzavírat dohodu.

Mezi prvními vyškolenými asistentkami v Česku byla Vladana. Podle ní se přístup ke službě postupně mění. "Dříve se objevovaly negativní a znevažující zprávy, nyní už jsou ohlasy pozitivní a podpora je velká. Hodně volají rodiče sami od sebe. Dřív to byli jen první stateční jedinci. Teď se ozývají už ústavy a domovy. Přátelé pomáhají svým kamarádům. Vzájemná podpora všeobecně funguje," řekla Vladana.

Podle Petry Hamerníkové se do právě skončeného kurzu přihlásilo 40 lidí. Ne všichni přísná kritéria splnili. Certifikát převzalo 11 žen a dva muži. "Mám životní zkušenost se soužitím s partnerkou se zdravotním postižením. Díky tomu jsem pochopil a získal jiný náhled na sexualitu zdravotně postižených. Řada lidí si myslí, že to jsou asexuálové, že jsou bez sexuality," řekl asistent Daniel. K asistenci se dostal přes svou známou, která se jí už několik let věnuje.