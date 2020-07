V ČR by se měly opět rozšířit jesle, nahradí dětské skupiny

Praha - V České republice by se měly znovu rozšířit jesle. Nahradit by měly dětské skupiny, které by měly v nynější podobě přestat existovat do konce srpna 2024. Jesle by měly být pro děti od půl roku do tří let. Na místo pro potomka rodičů, kteří pracují či studují, by přispíval stát. Návrh novely, která má místo dětských skupin zavést jesle, schválila vláda. ČTK to sdělilo tiskové oddělení ministerstva práce.

Podle plánu by měl zákon začít platit od poloviny příštího roku. Pravidla pro jesle mají být přísnější než pro dětské skupiny. Nově by musely mít šatnu, oddělené prostory na spaní, místnost na prádlo a další náležitosti. Stanovit by se měly standardy kvality, jejich dodržování se má bodovat. Hodnotit se má třeba plán výchovy či personální zajištění. Pracovníci se budou muset dál vzdělávat. Dětské skupiny se mohou přeměnit do konce srpna 2024, jinak přestanou fungovat. Nyní je v provozu přes tisíc skupin s asi 15.000 místy.

Česko patří v Evropské unii (EU) ke státům s nejnižší dostupností péče o malé děti. Chybějící místa ve školkách měly zajistit dětské skupiny. Ty se hradí hlavně z peněz EU. Jejich čerpání skončí v polovině roku 2022. Podle návrhu zákona by na místo pro děti rodičů, kteří pracují, studují, podnikají či si hledají zaměstnání, přispíval stát. Zatím není jasné, kolik by poskytoval. Příspěvek i maximální částku, kterou by mohli za jesle rodiče platit, by měla podle ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) pro každý rok stanovit vláda v nařízení. Maláčová uvedla, že dítě bude moci v jeslích zůstat po třetích narozeninách do konce srpna, poté může jít do školky.

V podkladech k novele ministerstvo počítalo s příspěvkem buď 5000 korun měsíčně na místo, nebo 7500 korun. Na nynějších 15.000 míst v jeslích a mikrojeslích by to ročně činilo buď 922,8 milionu, nebo 1,38 miliardy. Na odvodech a daních od rodičů by ale rozpočet získal 1,57 miliardy. Pokud by jeslí přibylo, byly by výdaje i příjmy rozpočtu vyšší. Maláčová řekla, že má v unii vyjednat, aby se jesle hradily z evropských peněz. Nyní dětské skupiny dostávají na místo 9800 korun z fondů.

S novelou o dětských skupinách přišlo ministerstvo práce už v říjnu 2018. Navrhovalo tehdy pro dětské skupiny státní příspěvky nejen na provoz, ale i na vznik zařízení. Podpora na vybudování z normy vypadla. Měnila se i výše státního příspěvku. Ve verzi z loňského září resort navrhl přejmenování skupin na jesle.

Komunisté, kteří vládu podporují, mají od počátku k dětským skupinám výhrady. V polovině června poslankyně KSČM a ANO uvedly, že se dohodly se členy vlády na tom, že by místo přeměny skupin na jesle měly vznikat jeslové třídy v mateřských školách. Jen za poslední měsíc se pak chystaný zákon upravoval třikrát.

Podle analýzy ministerstva práce v mateřských školách, dětských skupinách či mikrojeslích chybí zhruba 20.000 míst pro děti do tří let. Opatrování se tak nedaří zajistit třem z deseti děvčat a chlapců v tomto věku, pro něž by ho rodiče potřebovali. Od tří let je nárok na školku.