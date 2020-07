V Císařských lázních se pracuje na statice a odvlhčení

Karlovy Vary - V Císařských lázních v Karlových Varech stavbaři pracují na zajištění statiky, odizolování základů a dělají i zemní práce. Z 829 milionů korun, kolik má rekonstrukce národní kulturní památky stát, se proinvestovalo za sedm měsíců zhruba 50 milionů korun. Novinářům to při kontrolním dnu na stavbě řekla náměstkyně hejtmana Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová (ANO).

Stavbaři podle ní odkryli anglické dvorky a sanovali zdivo. "Je vidět, že tam byla opravdu velká vlhkost," uvedla. Průzkumné práce ukážou, jakým způsobem dál postupovat. "Například jestli se podaří některá okna nebo dveře, které byly ve vlhkých prostorách, zachovat," řekla Mračková Vildumetzová.

Stavba je rozdělená do tří etap, z nichž každá bude trvat zhruba rok. "V letošní etapě děláme hlavně statické zajištění objektu, děláme speciální zakládání, ocelové konstrukce do stěn, podchycujeme stropy," popsal ředitel závodu pozemních staveb Plzeň skupiny Geosan Miloš Dubský. Jde podle něj o přípravu pro montáže technologií, což bude těžištěm druhé etapy v příštím roce. "Třetí fází stavby by pak měly být zejména restaurátorské práce v interiéru budovy," dodal.

Stavba začala na přelomu loňského a letošního roku. Dodavatelem je sdružení Geosan Group - Metrostav, které nabídlo nejnižší cenu. Rekonstrukce má trvat 3,5 roku. Po jejím skončení by měly být v Císařských lázních reprezentační prostory, multifunkční sál, muzejní expozice, kavárna či badatelna. Pro část prostor, někdejší lázeňské koupelny, které jsou jednou z památkově nejcennějších součástí stavby, hledá Karlovarský kraj nájemce. Ideální by bylo, pokud by zde nabízel lázeňské služby.

Ve hře je stále i vestavba koncertního sálu místo multifunkčního. Tu má na starosti město Karlovy Vary. Podmínkou je ale to, že kraj získá souhlas památkářů a poskytne na vestavbu také peníze.