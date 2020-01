V Číně je koronavirem nakaženo přes 6000 lidí, zemřelo 133

Peking - V Číně přibývá lidí nakažených novým koronavirem i mrtvých - podle čínských médií bylo infekcí zasaženo 6078 osob a 133 lidí zemřelo. Desítky nakažených hlásí také 15 států po celém světě. Vlády několika zemí dnes začaly evakuovat své občany z těch čínských měst, jež jsou v karanténě. Řada leteckých společností včetně British Airways, Lufthansy či KLM oznámila dočasné přerušení či omezení leteckého spojení s pevninskou Čínou. Světová zdravotnická organizace svolala na čtvrtek další schůzku svého krizového štábu.

Čínský president Si Ťin-pching potvrdil, že virus se stále šíří, a situaci označil za složitou. Guvernér provincie Chu-pej, kde je ohnisko nákazy, dnes prohlásil, že poměry jsou velmi vážné v sedmimilionovém městě Chuang-kang, kde je největší počet nemocných po Wu-chanu, který je považován za zdroj infekce. Zároveň vyzval obyvatele provincie, aby se nevraceli do práce ještě nejméně dva týdny. Nové případy hlásí Peking, kde už je 102 nemocných a jeden mrtvý. Počtem nakažených nový koronavirus překonal čísla z epidemie SARS z roku 2003, kdy se v Číně nakazilo 5300 lidí. Nový koronavirus však zatím zavinil asi šestkrát méně úmrtí.

Šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus dnes oznámil, že ve čtvrtek se znovu sejde krizový štáb organizace, který by současnou epidemii mohl označit za globální stav zdravotní nouze. Schůzka byla podle WHO svolána zejména kvůli rychle rostoucímu počtu nemocných a kvůli zprávám o přenosu viru z člověka na člověka mimo území Číny. Organizace rovněž uvedla, že se epidemie nachází ve zlomovém okamžiku, a vyzvala celý svět k bdělosti a aktivitě s tím, že dalšímu rozsáhlému šíření nákazy lze ještě zabránit.

Řada leteckých společností, včetně největších evropských aerolinek Lufthansa, přerušilo částečně či úplně letecké spojení s Čínou. Praha má s Čínou čtyři letecká spojení a mluvčí Letiště Praha o rušení těchto spojů neví. Mnoho zemí včetně ČR nabádá svoje občany, aby nejezdili do Číny, pokud to není nezbytné.

V Česku vyšly testy na koronavirus prozatím negativní ve všech podezřelých případech. České firmy jako Petrof, Ravak, finanční skupina PPF či vládní agentura CzechTourism podle ankety ČTK situaci v Číně bedlivě monitorují, svoje zaměstnance působící v zemi ale zatím nestahují.

České ministerstvo školství uvedlo, že v Číně jsou desítky českých studentů. Pokud by se kvůli koronaviru rozhodli vrátit domů, úřad jim poskytne pomoc. Některé české vysoké školy varují před cestami do Číny, automobilka Škoda Auto tam zrušila plánované pracovní cesty. Cesty do Číny ruší nebo přesouvají na pozdější datum i některé české cestovní kanceláře.

První případy nákazy na svém území dnes potvrdilo například Finsko či Spojené arabské emiráty, kde jde o první výskyt na Blízkém východě.

Japonsko při svém první evakuačním letu převezlo z Wu-chanu do Tokia asi 200 svých občanů. Na vojenské základně v Kalifornii dnes odpoledne přistálo letadlo se zhruba stejným počtem evakuovaných Američanů. Všichni cestující po příletu procházejí důkladnými lékařskými testy.

Evakuaci chystá také Austrálie, která hodlá občany umístit nejprve do karantény na vzdálený ostrov. Británie, jež chce asi 200 svých občanů evakuovat ve čtvrtek, oznámila, že po příletu budou muset zůstat 14 dní v karanténě. Německo evakuaci asi 90 lidí plánuje na sobotu a také oni zůstanou nejdříve v izolaci. Letadla by v příštích dnech do Wu-Chanu měla vyslat rovněž Francie, vrátit by se v nich měli také dva Češi. Evropská komise dnes uvedla, že o evakuaci usiluje dohromady na 600 Evropanů.

Vývoj kolem koronaviru ovlivňuje mnohé firmy, které kvůli němu buď prodlužují volno, nechávají zaměstnance pracovat z domova nebo své provozy uzavírají, jako například IKEA, který dočasně zavírá polovinu ze svých 30 poboček v Číně. Podle čínského odborníka by mohl růst čínské ekonomiky v prvním čtvrtletí kvůli koronaviru klesnout z šesti pod pět procent. Nadále posiluje dolar jako přední rezervní měna.

Rusko oznámilo, že jeho vědci ve spolupráci s čínskými kolegy začali pracovat na vývoji vakcíny. Podobný úmysl již dříve oznámily americké úřady a firmy.

Společnost Respilon z Brna hodlá do dvou týdnů ve spolupráci s izraelskou firmou vyrábět roušky, které budou po nasazení na ústa schopné nejen zachytit koronavirus, ale díky nanočásticím oxidu mědi ho i zahubit.