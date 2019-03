Chomutov - V železničním depozitáři Národního technického muzea v Chomutově dnes začala turistická sezona. S ohledem na velký zájem milovníků železnice potrvá sezona až do 28. října. Ředitel železničního muzea Michal Novotný ujistil veřejnost, že o atrakci v podobě více než stovky historických kolejových vozů město nepřijde ani poté, co bude otevřena stálá expozice na Masarykově nádraží v Praze.

Do depozitáře s vyrovnanými parními, elektrickými i motorovými lokomotivami, salonními vozy a vagóny lidé mohli v minulosti nakouknout jen výjimečně v rámci dnů otevřených dveří. Před třemi lety se muzeum rozhodlo depozitář otevřít na delší dobu. "Jen za loňský rok přišlo 16.000 lidí a kvůli zájmu jsme prodlužovali otvírací dobu, proto letos začínáme už nyní," řekl ČTK Novotný.

Návštěvníci kromě 26 parních, deseti elektrických a devíti motorových lokomotiv najdou v hale také dva salonní vozy. Před každým je podrobná informace ve třech jazycích s technickým popisem stroje, ale i zajímavosti s ním spojené. Je tu třeba rychlík Albatros, který v srpnu 1964 vytvořil doposud nepřekonaný rychlostní rekord parních lokomotiv tehdejších Československých státních drah 162 kilometrů v hodině.

V budoucnosti by mohla stát za depozitářem hala, kam by se vešly další vozy. V současnosti jedná Národní technické muzeum s Českými drahami o převodu sedmi desítek kolejových vozů, které už na tratích dosloužily. "Transakce je připravena, závisí na zajištění financování. Pokud se vše podaří, budou vozidla v druhé polovině letošního roku už pod správou muzea," řekl ČTK náměstek pro správu majetku Českých drah (ČD) Michal Heřman.

Milovníci železnice mohou i letos navštívit chomutovský depozitář a podnikové muzeum ČD v Lužné u Rakovníka v jeden den, a to vlakem. ČD vypraví na původní historickou trať, na níž leží i Masarykovo nádraží v Praze, několik vlaků.

Do chystaného muzea železnice a elektrotechniky na Masarykově nádraží by se vybrané kousky z Chomutova mohly stěhovat podle Novotného někdy mezi rokem 2026 až 2028. "Jednáme nyní o financování, České dráhy vlastní pozemek a budovy, hotový je znalecký posudek. Ministerstvo kultury by mělo od nás odkoupit pozemky s budovami, s nimiž nemáme žádný záměr," řekl ČTK Heřman.

V budoucnu by mohlo být na Masarykově nádraží vystaveno zhruba 40 vozů. "Naše celková sbírka by v brzké době mohla přesáhnout 200 vozidel, takže většina z historických kousků na věky zůstane v Chomutově," zdůraznil Novotný.