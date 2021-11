V Chomutově postaví německá firma továrnu na výrobu vozíků, práci najde 350 lidí

Chomutov - V Chomutově postaví německá firma Jungheinrich továrnu na výrobu vysokozdvižných vozíků. Práci v ní najde zhruba 350 lidí. Stavět se začne v příštím roce. Se zahájením výroby se počítá v roce 2023. Rozpočet projektu činí přibližně 60 milionů eur, což je v přepočtu zhruba 1,5 miliardy korun. ČTK o tom dnes informoval Martin Koudelka z marketingového oddělení společnosti.

Závod bude mít rozlohu zhruba 37.000 metrů čtverečních. Vyrábět se zde budou zejména tzv. retraky, tedy vysokozdvižné vozíky. Výstavba nového areálu bude realizována společně s developerem. Důvodem pro výběr chomutovského závodu je podle Koudelky jeho poloha v srdci Evropy a z ní vyplývající výborné logistické spojení. Chomutov leží na dálnici D7, která spojuje Prahu, Chomutov a státní hranici s Německem.

Současná výroba retraků ve výrobním závodě Jungheinrich v Norderstedtu bude postupně přesunuta do nového závodu v Chomutově, a to od roku 2023. "Poptávka po vozících Jungheinrich neustále roste, a proto musíme navyšovat naše výrobní kapacity. V Chomutově vzniká jedenáctý závod Jungheinrich a jeden z nejmodernějších závodů na vysokozdvižné vozíky na světě. To nám pomůže k udržitelnému a ziskovému růstu a dlouhodobému zvýšení konkurenceschopnosti společnosti," uvedla členka představenstva společnosti Sabine Neussová. Dostupné kapacity v Norderstedtu pak budou využity podle firmy k dalšímu růstu.

Společnost Jungheinrich, založená v roce 1953, nabízí manipulační techniku, logistické systémy a služby. Skupina se sídlem v Hamburku je zastoupena prostřednictvím svých vlastních poboček přímého prodeje ve 40 zemích a partnerských společností v dalších přibližně 80 zemích. Společnost Jungheinrich po celém světě zaměstnává více než 18.000 lidí a v roce 2020 skupina vykázala obrat 3,81 miliardy eur, tedy v přepočtu téměř 97 miliard korun.