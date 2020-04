V Česku zemřeli další tři lidé s koronavirem, obětí je celkem 62

Praha - V Česku zemřelo 62 lidí, u nichž byla potvrzena nemoc covid-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru. Podle aktualizovaných údajů na webu ministerstva zdravotnictví mezi oběťmi přibyli od sobotního večera další tři lidé. Doposud se uzdravilo 78 nakažených, jejich počet zůstal stejný. Nakažených je 4475, testů bylo provedeno 80.304.

Tři lidé s nákazou v sobotu zemřeli v Praze. Jedné z obětí v hlavním městě bylo méně než 50 let, dalším dvěma bylo více než 90. Šlo o dvě ženy z domova pro seniory v Michli, které měly srdeční potíže a zemřely ve Všeobecné fakultní nemocnici. Další úmrtí byla ve Středočeském a Jihomoravském kraji. V neděli pak přibyla oběť v Pardubickém kraji. Také tomuto zemřelému ještě nebylo 50 let.

V sobotu přibylo v České republice 282 lidí s potvrzenou nákazou koronavirem, od půlnoci pak další tři. Počet byl nižší než v pátek, kdy ministerstvo zdravotnictví zaznamenalo 332 nových nemocných - nejvíce za posledních sedm dní. V pátek však laboratoře také provedli zatím nejvíce testů, 6889. V sobotu jich bylo provedeno 6134. Celkem bylo testů včetně opakovaných u stejného člověka provedeno podle údajů z dnešního rána 80.304.

Nejvíce nakažených lidí v přepočtu na 100.000 obyvatel má Praha. V hlavním městě je 1147 lidí s covid-19, což znamená více než 84 nakažených na 100.000 obyvatel. Z celkového počtu nakažených tak na Prahu připadá více než čtvrtina případů. Následuje Olomoucký kraj, kde je přes 63 nemocných na 100.000 obyvatel. Nejméně zasažený je Jihočeský kraj s necelými 19 případy na 100.000 obyvatel.

Z Česka má nemoc podle údajů hygieniků 86 procent nakažených, zbytek si ji přivezl ze zahraničí, zejména z Rakouska a Itálie. Nejvíce nemocných je ve věku mezi 45 a 54 lety, téměř pětina. Na děti do 14 let připadá přes pět procent. Seniorů nad 65 let, kteří jsou považováni za nejvíce ohroženou skupinu, je mezi nakaženými téměř 18 procent.

V nemocnici bylo s onemocněním podle údajů ministerstva zdravotnictví k sobotě 383 lidí, z toho 86 ve vážném stavu. Jako vyléčení nebo do domácí karantény odešlo z nemocnic 183 lidí.

Denní počty provedených testů a nárůst pozitivních případů od minulé soboty:

Počet provedených testů Počet nově potvrzených případů nákazy 28. března 4326 262 29. března 2798 160 30. března 5313 184 31. března 6206 307 1. dubna 5973 281 2. dubna 6291 269 3. dubna 6889 332 4. dubna 6134 282

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví