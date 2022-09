V Česku zemřel první pacient s opičími neštovicemi, podle MZd na zánět plic

Praha - V Česku zemřel první pacient s opičími neštovicemi, vyplývá z dat, která země hlásí do Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). Upozornil na to server iDNES.cz. Podle údajů ECDC bylo v ČR do 20. září nahlášeno 66 případů opičích neštovic. Další úmrtí nakažených opičími neštovice nahlásily do evropské databáze Belgie a Španělsko.

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob na dotaz ČTK informaci potvrdil. "Pacient zemřel na pneumonii, tedy zánět plic, a měl další choroby včetně HIV," uvedl. Odborníci od začátku epidemie mimo Afriku jako nejrizikovější skupinu pro šíření nákazy uvádějí skupinu mužů majících sex s muži.

První případy se v ČR objevily na konci května, souvisely s cestou na hromadnou akci v zahraničí. Z padesátky nakažených v Praze hygienici nedávnou cestu do zahraničí při epidemiologickém šetření zjistili zhruba u poloviny. Minulý týden se potvrdila i první nákaza dítěte v mateřské škole. Podle hygieniků se dítě nenakazilo v rodině, infekce souvisí zřejmě s dovolenou ve Španělsku.

Podle dat ministerstva zdravotnictví bylo dosud 52 případů v Praze a 14 v sedmi dalších krajích. Pět nemocných bylo ve Středočeském kraji, tři v Jihomoravském a dva v Ústeckém kraji. Po jednom případu pak úřady evidují v Karlovarském, Královéhradeckém, Olomouckém a Zlínském kraji. Většina nakažených byli muži ve věku 15 až 49 let.

Nemoc se původně vyskytovala v zemích střední a západní Afriky, od jara letošního roku se šíří i v Evropě a USA. Na území Evropy je více než 19.800 případů ve 29 zemích.