V Česku zatím tuto zimu napadlo jen podprůměrně sněhu

Brno - Sněhu v Česku tuto zimu dosud napadlo jen podprůměrně. Například v Brně jen 45 procent dlouhodobého průměru, v Doksanech na Litoměřicku jen šest procent. Nejlépe je na tom Lysá hora. Na blogu brněnských hydrometeorologů to uvedl klimatolog Pavel Zahradníček. Letošní zima podle něj svým počasím už více připomíná to, co se od zimy očekává, ale částečně se projevuje zkreslený dojem z minulého roku, kdy bylo sněhu málo.

Klimatolog srovnal množství napadlého sněhu pro čtyři stanice, dvě v nížině a dvě horské, a to s dlouhodobým průměrem let 1961 až 2019, a samostatně také s rokem 2019.

První z nich byly Doksany na Litoměřicku. Zahradníček uvedl, že stejně jako minulý rok se tam sněžení rovná spíše zázraku a stav se oproti dlouhodobému průměru evidentně výrazně zhoršuje. Dosud napadlo jen šest procent dlouhodobého průměru, zhruba stejně jako loni. Obdobně je na tom i další nížinná stanice v Brně, dosud napadlo jen 45 procent dlouhodobého průměru. Přesto je to o poznání více než loni.

"Horské oblasti jsou na tom lépe, ale záleží na lokalitě. Například Churáňov na Šumavě vykazuje stále jen 58 procent množství sněhu, které by do této doby mělo napadnout a relativně kopíruje vývoj v roce 2019. Nejlépe je na tom Lysá hora, kde je sněhu tak, jak je obvyklé," uvedl klimatolog. Lysá hora je na 93 procentech dlouhodobého průměru.

Zatím tak podle něj tato zima potvrzuje predikce klimatických modelů do roku 2100, že sněhu bude v republice ubývat, a to hlavně od středních poloh níže. "Na horách vždy sníh bude, ale pravděpodobně ho bude méně a sezona bude kratší. Uvidíme, co přinesou další měsíce a jestli únor dokáže zlepšit současnou situaci," uvedl Zahradníček.