V Česku začaly volby do zastupitelstev a Senátu

Praha - V Česku začaly dnes ve 14:00 volby do krajských zastupitelstev, v nichž vítězství obhajuje vládní hnutí ANO. Na třetině území včetně části Prahy jsou krajské volby spojeny s výběrem senátorů. Ve volbách do horní komory nejvíce křesel obhajuje sociální demokracie. Kvůli zvýšenému výskytu nemoci covid-19 platí v hlasovacích místnostech přísná hygienická opatření.

O místa 675 krajských zastupitelů aktuálně usiluje podle volebního webu 9711 kandidátů. Na jedno místo v každém z regionálních parlamentů tak připadá zhruba 14 uchazečů. V souboji o 27 senátorských křesel zůstalo všech 235 registrovaných adeptů, tedy zhruba devět kandidátů na jedno místo v horní komoře.

Mimopražští voliči, jichž je zhruba 7,5 milionu, si budou moci krajské zastupitele vybírat do dnešních 22:00. Po noční přestávce budou volební místnosti otevřeny v sobotu od 08:00 do 14:00. Pak začnou výsledky hlasování počítat volební komisaři, kteří je poté předají Českému statistickému úřadu ke zveřejnění na volebním serveru. Hlavní výsledky by podle zkušeností z předchozích voleb měly být známy do sobotního večera.

ČTK dnes bude vysílat živé video od volební místnosti, kde prezident Miloš Zeman odevzdá svůj hlasovací lístek ve volbách do Senátu v obvodu Praha 5. Hlava státu by měla hlasovat v 15:30.

Odvoleno už má 3672 voličů v karanténě kvůli nemoci covid-19, kteří ve středu využili možnosti hlasovat z auta na drive-in stanovištích. Ve čtvrtek se k nimi připojili klienti domovů důchodců, které byly uzavřeny kvůli koronaviru.

Mezi dnešní voliče bude patřit prezident Miloš Zeman, který díky pražskému bydlišti bude hlasovat pouze v senátních volbách podobně jako předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Předsedové sněmovních stran s mimopražským bydlištěm budou dnes moci hlasovat většinou jen v krajských volbách. Výjimkou je předseda ODS Petr Fiala, který bude volit v obou typech voleb.