V Česku začaly volby do Sněmovny, Zeman hlasoval v Lánech

Praha - V Česku začaly dnes ve 14:00 volby do Poslanecké sněmovny, které jsou osmé v historii samostatné České republiky. Lidé v nich rozhodnou nejen o novém složení dolní komory Parlamentu, ale také o tom, kdo sestaví budoucí vládu. Prezident Zeman odevzdal hlas na zámku v Lánech. Dle předsedy volební komise Salače je v pořádku, o zdravotním stavu nemluvili. Premiér Andrej Babiš odevzdal hlas v Lovosicích.

O 200 poslaneckých křesel letos usiluje 5242 kandidátů, které nominovalo 22 volebních uskupení. V porovnání s předchozími sněmovními volbami v roce 2017 mají voliči výběr užší.

Volební místnosti budou dnes otevřeny do 22:00, v sobotu od 08:00 do 14:00. Výsledky voleb se poté začnou objevovat na volebním webu. Oficiální podobu získají výsledky po pondělním projednání Státní volební komisí, a to vyhlášením ve Sbírce zákonů. V ní by se měly objevit v úterý.

Voličské hlasy mimo jiné předurčí, zda bude pokračovat vláda Andreje Babiše (ANO), nebo většinu v dolní komoře získají koalice Spolu a Pirátů se Starosty. Pro Babiše jsou podle jeho vyjádření nynější sněmovní volby politicky nejdůležitější. Předem vyloučil pouze vládní spojenectví s Piráty. Jejich představitelé vyloučili vládu s Babišem stejně jako lídři STAN a koalice Spolu, tedy ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Podle nich jsou volby šancí na změnu dosavadního stylu vládnutí.

Lidé budou moci hlasovat v téměř 14.900 volebních místnostech v Česku i ve světě.

Prezident Zeman odevzdal hlas na zámku v Lánech

Prezident Miloš Zeman, o jehož zdravotním stavu se v posledních dnech spekuluje, odevzdal dnes v prezidentském sídle v zámku v Lánech na Kladensku hlas ve volbách do Sněmovny. Volební komise přijela za ním. Podle předsedy komise Ivana Salače je prezident v pořádku. Zeman s komisaři hovořil, avšak nikoliv o svém zdravotním stavu, řekl Salač novinářům při odjezdu z lánského zámku.

Odevzdání hlasu potvrdil na twitteru i mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Zveřejnil i tři fotografie prezidenta, jak sedí za stolem u volební urny. Na fotografiích si Zeman prohlíží volební lístek, na další drží obálku s volebním lístkem.

Dva volební komisaře na zámek přivezl starosta Lán Karel Sklenička před 15:00, návštěva prezidenta jim trvala přibližně půlhodinu. Podle Salače prezident komunikoval a působil na komisaře dobře.

"Mluvili jsme o běžných věcech," uvedl předseda volební komise. Od 14:00 před lánským zámkem čekaly na členy volební komise zhruba dvě desítky novinářů a členů televizních štábů. Někteří novináři si přinesli i přenosné schůdky, aby mohli zaznamenat dění za zámeckou zdí.

Prezidentovo zdraví je v poslední době kvůli nejasnostem v popředí mediálního zájmu. Pražský hrad opakovaně odmítl, že by měl Zeman vážné zdravotní potíže. Ovčáček dnes řekl Rádiu Z, že hlava státu je 14 dnů ve stavu nemocných, ale současný stav ho neomezuje ve výkonu ústavních povinností. Zeman podle něj nyní v Lánech nabírá síly, pravidelně k němu jezdí jeho ošetřující lékař Miroslav Zavoral. Spekulace o vážném stavu prezidenta označil mluvčí za fámy a dezinformace. Odmítl, že by Pražský hrad měl zveřejnit podrobnosti o Zemanově zdravotním stavu.

Prezidentův nynější program se na doporučení lékařů upraví. Jeho zdravotní stav prezidenta je v posledních dnech ostře sledován i kvůli významné roli, kterou hlava státu má při sestavování nové vlády.

Bartoš vyzval lidi, aby se chopili šance vrátit Česku budoucnost

Předseda Pirátů Ivan Bartoš dnes při odevzdání hlasu ve sněmovních volbách řekl, že volby jsou šancí vrátit Česku budoucnost. Lidé by ji podle něj měli uchopit, přijít k volbám a nasměrovat Českou republiku dobrým směrem do budoucnosti. Bartoš je lídrem Pirátů v Ústeckém kraji, kde je jedničkou hnutí ANO premiér Andrej Babiš, který se právě proti Pirátům dlouhodobě vymezuje.

Do volební místnosti na základní škole v ulici České mládeže přišel předseda Pirátů s dítětem v náručí a v doprovodu manželky krátce před 15:00. "Teď se rozhoduje, kam bude v následujících letech Česká republika směřovat, jestli to bude i v té postcovidové obnově země, kde nakopneme ekonomiku, začneme sledovat světové trendy, nebo jestli to bude republika, kde se nebude inovovat, kde se bude žít na dluh," uvedl Bartoš. "Já myslím, že nejen mladí lidé, ale i generace starších lidí a generace čtyřicetiletých by měli přijít k volbám," uvedl.

Okamura volil svoje hnutí, ve volbách jde o směřování Česka, uvedl

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura očekává, že volební účast ve sněmovních volbách by mohla překročit 60 procent. Doufá v to, že bude co nejvyšší. Vyšší účast voličů všech stran mohly podle něj vyvolat střety mezi vládním hnutím ANO premiéra Andreje Babiše a opozičními bloky Spolu a Piráti a STAN. Okamura to řekl novinářům poté, co dnes odpoledne odvolil ve sněmovních volbách ve svém okrsku na pražském Břevnově. Volil své hnutí SPD.

Ve volbách jde podle něj o zásadní věc, a to o směřování Česka v příštích čtyřech letech. "Jestli budeme směřovat do Bruselu směrem k ukončení české svrchovanosti a samostatnosti, nebo zda zachováme Českou republiku, jak ji známe. Já jsem pro to druhé," řekl novinářům.

Zdůraznil, že složení Sněmovny je klíčové, protože dolní komora Parlamentu může přehlasovat Senát i prezidenta. "A proto si myslím, že je důležité, aby se všichni občané vyjádřili ve volbách," řekl. Čím vyšší bude volební účast, tím víc bude odrážet názory občanů, domnívá se. Na dotaz, zda při hlasování kroužkoval, odpověděl, že je spokojen s kandidátkou tak, jak ji hnutí SPD navrhlo. Byl by rád, kdyby volba dopadla podle navrženého pořadí.

Okamura odvolil odpoledne v budově soukromé základní školy na pražském Břevnově. Do volebních místností v budově školy přišly hned s úderem 14:00 volit desítky lidí všech věkových skupin. Rodiče chodili k urnám i se svými dětmi. Některé voliče přítomnost novinářů překvapila. "Máme slavného souseda," poznamenala jedna z odcházejících voliček.

Hamáček by považoval za úspěch, kdyby se ČSSD dostala do Sněmovny

Předseda ČSSD Jan Hamáček by považoval za úspěch, kdyby se sociální demokraté dostali v nynějších volbách do Poslanecké sněmovny. Strana v průzkumech dlouhodobě osciluje kolem minimální pětiprocentní hranice. Pokud neuspějí, skončí ve vedení strany, řekl dnes novinářům před volební místností na sedmé základní škole v Mladé Boleslavi, kde odevzdal ve sněmovních volbách svůj hlas.

"Hranice je jednoznačná, pokud se sociální demokracie dostane do sněmovny, je to úspěch, pokud nikoliv, tak by to byl neúspěch. Jak už jsem řekl několikrát, pokud by sociální demokracie neuspěla, tak by musel přijít někdo jiný do vedení strany," řekl Hamáček.

Voliči podle něj ČSSD trestají za koronavirovou pandemii. "Hnutí ANO tu zatáčku vybralo trošku dříve, nicméně všechny průzkumy, které já mám teď k dispozici, tak ukazují sociální demokracii přes pět procent, takže věřím, že to skončí úspěchem," řekl Hamáček. Neúspěchu ve volbách se nebojí.

