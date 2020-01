V Česku ubývá lidí, kteří chtějí péči od státu, dál ale převažují

Praha - V Česku v posledních letech zvolna ubývá lidí, podle nichž se má o sociální zabezpečení občanů postarat stát. Stále jich je však většina. Postupně se snižuje také podíl lidí, podle kterých se vláda o sociální situaci občanů stará nedostatečně a kteří by chtěli zabezpečení posílit. Zhruba vyrovnané je množství lidí, kteří jsou přesvědčení o většinovém zneužívání dávek, a těch, kteří si myslí opak. Vyplývá to z prosincového průzkumu, jehož výsledky dnes ČTK poskytlo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

"Dlouhodobě převládá názor, že by odpovědnost za sociální zabezpečení měla patřit spíše státu než samotným občanům. Přesto sledujeme mírný sestupný trend, kdy se podíl těch, kteří zastávají tento názor, snižuje," podotkli autoři průzkumu. Dosud největší souhlas 62 procent lidí tento názor měl v roce 2012, loni v prosinci to bylo už jen 53 procent. Podle 15 procent dotázaných by se o své sociální zabezpečení měli postarat spíše sami občané, zhruba třetina se nepřiklání ani k jednomu z daných řešení.

Nedostatečně se vláda stará o sociální situaci občanů podle 38 procent lidí, ukázal prosincový průzkum. Polovina viděla péči státu jako přiměřenou a osm procent jako nadměrnou. V roce 2012 přitom starost vlády hodnotilo jako nedostatečnou 71 procent lidí, jako dostatečnou dvě procenta a čtvrtina ji měla za přiměřenou.

Sociální zabezpečení chtělo na konci loňska posílit 31 procent dotázaných, naopak příliš štědré bylo podle 22 procent a 45 procent ho vidělo jako přiměřené. "Od roku 2012 setrvale klesá podíl těch, co považují sociální zabezpečení za slabé a ztotožňují se s potřebou ho posílit (pokles o 32 procentních bodů)," uvedlo CVVM.

O zneužívání sociálních dávek většinou jejich příjemců je podle prosincového průzkumu přesvědčeno 46 procent dotázaných, tři procenta si dokonce myslí, že dávky zneužívají všichni, kdo je pobírají. Naproti tomu 47 procent má za to, že dávky jsou zneužívány v menšině případů, podle jednoho procenta lidí sociální systém nezneužívá nikdo. Sedm procent lidí nevědělo, jak odpovědět. "Nejvíce optimistický pohled na podíl lidí zneužívajících dávky ze sociálního systému byl v listopadu 2012, kdy převládal názor, že zneužívání dávek je případem spíše menšiny (56 procent) než většiny (34 procent) lidí, kteří pobírají tyto dávky," doplnili autoři průzkumu.

Mezi 30. listopadem a 11. prosincem 2019 se průzkumu zúčastnilo 1034 lidí ve věku od 15 let.