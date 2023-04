V Česku ubylo lidí v exekuci, řízení i nezletilých dlužníků

Praha - V Česku loni oproti předloňsku ubylo lidí v exekuci i exekučních řízení. Exekuci mělo minulý rok 666.420 lidí, tedy o 31.608 méně než v roce 2021. Exekucí bylo zhruba 4,1 milionu, což představuje meziročně pokles o přibližně 324.000 řízení. K příznivému vývoji přispěla zejména legislativní změna, která umožnila zastavování tzv. bagatelních exekucí, tedy vymáhání menších dlužných částek. Na dnešní tiskové konferenci to uvedlo vedení Exekutorské komory ČR.

Takzvané bagatelní exekuce, u kterých samotný dluh bez penále a úroků nepřesahuje 1500 korun a za poslední tři roky se nic nevymohlo, je možné zastavovat od loňského ledna. Věřitel získá 30 procent ze své pohledávky, a to ve slevě na dani. "V praxi probíhalo zastavování bagatelních exekucí bez větších problémů. Podle kvalifikovaného odhadu komory soudní exekutoři takto zastavili na 450.000 exekucí," řekl prezident Exekutorské komory ČR Jan Mlynarčík. "Nejčastější tyto exekuce vznikaly v souvislosti s nezaplacením jízdného v dopravních podnicích," doplnil.

Celkově loni exekutoři ukončili zhruba 960.000 exekucí, což je proti roku 2021 více než dvojnásobek. Do tohoto čísla se promítají i exekuce zastavené v rámci tzv. milostivého léta, jehož první kolo trvalo od konce října 2021 do konce loňského ledna a druhé kolo pak od září do konce listopadu. Akce spočívala v tom, že pokud dlužníci splatili svůj původní dluh u veřejných institucí, nemuseli platit penále a úroky. Exekutoři takto dohromady zastavili okolo 60.000 exekucí, zopakoval dnes Mlynarčík.

Po několika letech se loni snížil i počet exekucí vedených na jednoho dlužníka - loni to bylo v průměru 6,16 exekucí, předloni 6,37. Průměrný český dlužník také o něco "zestárl" - loni mu bylo 46,4 let.

Ze statistik komory dále vyplývá, že nadále ubývá také nezletilých dlužníků: ke konci loňského roku jich zůstávalo 910 a komora letos očekává další úbytek. Předloni jich bylo 1574, o rok dříve 2284. I k tomuto poklesu přispěla vedle přirozeného stárnutí nezletilých dlužníků také legislativní změna účinná od července 2021, podle níž přecházejí dluhy nezletilého na jejich zákonné zástupce.

Mírně loni vzrostl počet exekucí vedených v souvislosti s vymáháním výživného - loni jich bylo 4750. Za nárůstem stojí podle komory zákon o náhradním výživném. Podmínkou pro výplatu této dávky je totiž právě vedení exekuce. Efektivním nástrojem je i možnost "zabavení" řidičského průkazu. "Jen v loňském roce exekutoři vydali 1200 takových exekučních příkazů," zmínila členka prezidia komory Vendula Flajšhansová. "Většinou pak dlužník najde poměrně rychle nové zdroje na uhrazení výživného," poznamenala.

Mezi okresy s nejvyšším počtem exekucí patří Most, Ústí nad Labem a Chomutov. Podle exekutorů to souvisí s tamní nezaměstnaností a sociálními poměry, a to historicky a dlouhodobě. "Exekuce zde nejsou příčina, ale důsledek," konstatovala komora. Naopak nejnižší počty dlužníků mají v okresech Žďár nad Sázavou, Brno-venkov, Praha-východ a Uherské Hradiště.