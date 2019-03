Praha - Legendární Fiat 128 je v Česku stále oblíbený. I když uplynulo 34 let od ukončení výroby, je v tuzemsku registrováno více než 1200 vozů. Jejich průměrné stáří je 47 let. Vyplývá to z údajů registru vozidel.

Na konci března uplyne 50 let od představení vozu. V následujícím roce jej odborníci zvolili Automobilem roku 1970. Fiat výrobu ukončil v roce 1985 a celkově jeho brány opustilo přes 3,1 milionu aut. V Srbsku se pod označením Zastava Skala vůz vyráběl až do roku 2008.

Podle nezávislého automobilového odborníka Antonína Šípka pochází více než 90 procent těchto vozů v Česku z let 1970 až 1974. "Osobní automobily Fiat 128 se prodávaly v Tuzexu, zhruba v polovině 70. let jich bylo menší množství prodáno i přes Mototechnu," dodal.

Nejoblíbenějším typem u českých zákazníků byl klasický sedan s motorem o objemu 1100 ccm o výkonu 55 koní. V tuzemských garážích je i zhruba 150 aut v provedení coupé ať už s motorem 1100 nebo se silnější 1300 s 67 koňmi. V Česku je stále také 68 kombíků a 47 exemplářů ve sportovním provedení Rally.

Vůz nižší střední třídy Fiat 128 byl prvním fiatem s pohonem předních kol. Původním konceptem vycházel z vozu Mini Cooper. Karoserii s jedním nebo dvěma páry dveří navrhl šéfdesignér Fiatu Dante Giacosa. Hlavním záměrem bylo nabídnout velký vnitřní prostor při kompaktních rozměrech, ale i jednoduchost. Vůz s motorem 1,1 litru měl maximální rychlost 140 kilometrů v hodině a spotřebu kolem šesti litrů benzinu. Asi nejznámějším majitelem byl Enzo Ferrari.